ANTALYA AÜ'den, ASPIC Kongresi'ne 4 canlı ameliyat - Son Dakika

ANTALYA AÜ'den, ASPIC Kongresi'ne 4 canlı ameliyat

22.03.2021 12:12

AÜ'den, ASPIC Kongresi'ne 4 canlı ameliyat Akdeniz Üniversitesi, periferik arter hastalıkları alanında gerçekleşen ASPIC Kongresi'nde canlı yayında 4 ameliyat yaptı.

AÜ'den, ASPIC Kongresi'ne 4 canlı ameliyat Akdeniz Üniversitesi, periferik arter hastalıkları alanında gerçekleşen ASPIC Kongresi'nde canlı yayında 4 ameliyat yaptı. Avrupa ve ABD'den birçok merkezin ameliyatları pandemi nedeniyle ertelediği bir dönemde yapılan başarılı ameliyatlar dünyanın ilgisini çekti.

Türkiye'den Akdeniz Üniversitesi'nin katılımcı olduğu Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin koordinasyonunda gerçekleşen ASPIC Kongresi, tıp dünyasının gözlerini Türkiye'ye çevirdi. Kalbi besleyen koroner damarlar dışındaki çevresel (periferik) damarlarda yaşanan sertleşme ve tıkanıklık gibi sorunları içeren periferik arter hastalıklar konusunda uzmanların katıldığı kongreye dünyaca tanınmış kardiyolog, kalp damar cerrahı, nörolog ve radyologlardan oluşan 40'tan fazla yabancı ve 140 yerli bilim insanı katıldı.

CANLI YAYINDA 25 OPERASYON

ABD'den Hong Kong'a, Suudi Arabistan'dan İngiltere'ye kadar farklı ülkelerden alanında uzman doktorların konuşmacı olarak katıldığı kongre kapsamında toplam 25 ameliyat da canlı yayında gerçekleştirildi. Covid 19 pandemisi nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde acil olmayan ameliyatların durduğu bir dönemde kongreye Akdeniz Üniversitesi de 4 canlı yayınla katkı sağladı. Damar tıkanıklıkları olan 4 hastaya açık ameliyat yapılmaksızın girişimsel yöntemlerle müdahale edildi. Başarılı ameliyatlar dünya genelinde binin üzerinde üniversite ve hastanede canlı olarak takip edildi.

ABD VE AVRUPA'DA AMELİYATLAR DURDU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umuttan Doğan, başarılı geçen kongrenin sağlık alanında Türkiye'nin gücünü ortaya koyduğunu vurguladı. Hazırlık sürecinde canlı yayında ameliyat yapmaları için ABD ve Avrupa'nın önde gelen merkezleriyle iletişime geçildiğini anlatan Prof. Dr. Umuttan Doğan, "Ancak alanlarında dünyanın önde gelen merkezleri Covid 19 pandemisi nedeniyle acil olmayan ameliyatları durdurduklarını, sadece konuşmacı olarak katılım yapmak istediklerini ilettiler. Böyle bir süreçte canlı yayında yapılan 25 operasyon ise onları oldukça etkiledi" ifadelerini kullandı.

SIRADA KARDİYOLOJİ VAR

Organ nakilleri ile adını dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi'nin kardiyoloji alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Umuttan Doğan, "Çok genç ve başarılı bir ekibimiz, çok ciddi bir altyapımız var. Kongrede de bunu ortaya koyduk. Sadece iğne ile girdiğimiz, cerrahi kesi yapmadığımız operasyonlarla kapalı olan damarların açılmasını sağladık. Ameliyat öncesi 50 metre yürüyemeyen hastamız, bir gün sonra yürüyerek taburcu oldu. Kompleks ve yeni tekniklerle yapılan operasyonlar, dünyada alanında lider hocaların takdirini kazandı" dedi. Prof. Dr. Umuttan Doğan, kongrenin hayata geçmesinde emekleri olan Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nihat Kalay ve Prof. Dr. Ömer Göktekin ile Lokman Hekim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özcan Özdemir'e de teşekkür etti.

ANTALYA AÜ'den, ASPIC Kongresi'ne 4 canlı ameliyat
ANTALYA AÜ'den, ASPIC Kongresi'ne 4 canlı ameliyat
ANTALYA AÜ'den, ASPIC Kongresi'ne 4 canlı ameliyat
ANTALYA AÜ'den, ASPIC Kongresi'ne 4 canlı ameliyat

Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA AÜ'den, ASPIC Kongresi'ne 4 canlı ameliyat - Son Dakika


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