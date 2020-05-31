ANTALYA AÜ Hastanesi yeni normalleşme sürecine hazır - Son Dakika

ANTALYA AÜ Hastanesi yeni normalleşme sürecine hazır

AÜ Hastanesi yeni normalleşme sürecine hazırAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr.

AÜ Hastanesi yeni normalleşme sürecine hazır

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme adımlarını açıklamasının ardından AÜ Hastanesi'nde de yeni normalleşme dönemi çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Organ nakli başarılarıyla adını tüm dünyaya duyuran AÜ Hastanesi'nde, koronavirüs vakalarının ülkede görülmesinin ardından özel bir pandemi alanı oluşturdu. B Blok'un tamamı ve A Blok'taki bazı alanlar koronavirüs vakaları için ayrıldı. A blokta koronavirüs pozitif ve şüpheli hastalar için özel pandemi servisleri kuruldu. AÜ Hastanesi'nde acil servise gelen koronavirüs şüphesi ve yoğun bakım desteğine ihtiyacı olan hastalar, Covid Yoğun Bakım alanına alınmaya başlandı. Yoğun bakım ihtiyacı olan koronavirüs pozitif hastalar için Covid Yoğun Bakım ünitesi kullanılırken, koronavirüs testi pozitiften negatife dönen hastalar için ise Ara Covid Yoğun Bakım servisi açıldı. Normal hastalar ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Koronavirüsle mücadele eden sağlık neferleri hastalara tedavilerini uygulayarak hem bakımlarını yaptı hem de psikolojik destek verdi. Türkiye'deki sağlık alt yapısının iyi olması ve koronavirüs vaka sayılarının azalmasının ardından geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme planı takvimini açıkladı. 1 Haziran'dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin planlanmasının ardından AÜ Hastanesi'de de yeni normalleşme adımları atılmaya başlandı. Hastanedeki yeni normalleşme çalışmaları hakkında bilgi veren AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 1 Haziran itibariyle polikliniklerde eskisi kadar yoğun olmayacak şekilde hasta bakmaya başlayacaklarını söyledi. Bekleyemeyecek durumda olan hastaların ameliyatının yapılmaya başlanacağını belirten Prof. Dr. Aydınlı, organ nakillerine de başlayacaklarını duyurdu.

'YENİ DÖNEME BAŞLIYORUZ'

Koronavirüsle mücadele de AÜ Hastanesi'nde yeni normalleşme sürecine geçmeye başladıklarını anlatan Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 'Özellikle 1 Haziran itibariyle eskisi gibi yoğunluk olmasa da muhakkak hasta sayısını azaltarak sosyal mesafe kurallarına ve maske takma kurallarına uyarak yavaş yavaş yeni bir döneme başlıyoruz. Koronavirüs döneminde gelen hastaların hiçbirine bakmama durumumuz olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle ertelenebilecek hemen hemen her şeyi erteledik. Ama hastanemize müracaat edip tedavi olmak isteyen herkesin tedavisini yaptık. Pandemi hastanesi olarak çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi hastanesi olarak çok fazla önlem almıştık. Çok sayıda yatak kapasitesi ayırmıştık. Şu an geldiğimiz durumda bu yatak kapasitesi yine pandemi hastaları için ayrılacak şekilde devam edecek. Diğer kısımları da normal hastalar için açacağız" diye konuştu.

POLİKLİNİK HİZMETLERİ, AMELİYATLAR BAŞLAYACAK

Koronavirüs süresince polikliniklerde hasta kabulü yaptıklarını belirten Prof. Dr. Aydınlı, 'Bu süreçten sonra bir miktar daha artırıp eskisi gibi yoğun olmayacak şekilde hasta kabulüne devam edeceğiz. 1 Haziran itibarıyla artık bekleyemeyecek durumda olan hastaların yavaş yavaş ameliyatlarına başlayacağız" diye konuştu.

'BÜTÜN YATAKLARI PANDEMİYE AYIRABİLİRİZ'

AÜ Hastanesi olarak ikinci bir dalgaya hazırlıklı olduklarını söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, 'Pandemi olayları belki 100 yılda bir olacak bir şey. 1920'lerde İspanyol gribi oluşmuş. Şimdi 2020'de Covid-19 salgını geldi. Aslında hiçbir hastane bu salgına hazır değildi. Ama biz bu süreci yaşayıp 2 aylık pandemi sürecini geçirdikten sonra bundan sonra olabilecek bu tip salgında hastanemiz eskisinden çok daha hızlı bir şekilde yeniden organize olup çok rahatlıkla hizmet verebilir. Zaten ülkemizin sağlık alt yapısı çok uygun. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yaklaşık 1200 yatağıyla gerektiğinde bütün yataklarını pandemiye ayırabilecek şekilde hizmet verebileceğini gösterdi. Bunu yeniden yapmamızda ise hiçbir sakınca yok" diye konuştu.

'EN YÜKSEK DÜZEYDE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'deki sağlık alt yapısının diğer ülkelere göre çok iyi ve başarılı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 'Şu ana kadar geldiğimiz süreci çok iyi geçirdik. Türkiye'de sağlık alt yapısının çok iyi olması, ki bu sürece bizim gibi üniversite hastaneleri de çok ciddi destek verdi. Bu süreçte halkımıza gerçekten çok iyi hizmet verildi. Zaten hasta sayımızın azalması, ölüm oranlarının düşüklüğü, yoğun bakımlarda hastalara bakılma ve hizmet kalitesi olarak bakıldığında aslında tüm dünyanın bu süreci gördüğünü düşünüyorum. Bundan sonra da sadece yine Covid-19 hastalarına değil, başta organ nakli, onkoloji hastalarımızın hepsine en yüksek düzeyde hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni bir salgın döneminde de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi burada ve elinden geleni son noktasına kadar yapacaktır" dedi.

ANTALYA AÜ Hastanesi yeni normalleşme sürecine hazır

Koronavirüs, Aydınlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA AÜ Hastanesi yeni normalleşme sürecine hazır - Son Dakika

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