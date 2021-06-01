Üye Girişi
ANTALYA 'AÜ'NÜN TAZELENME ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK' - Son Dakika

ANTALYA 'AÜ'NÜN TAZELENME ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK'

01.06.2021 15:34

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, kurucusu olduğu 60+Tazelenme Üniversitesi'nin tüm Türkiye'ye model olacağını söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, kurucusu olduğu 60+Tazelenme Üniversitesi'nin tüm Türkiye'ye model olacağını söyledi. TÜİK rakamlarına göre 65 yaş üzeri 9 milyon nüfus olduğunu söyleyen Tufan, 2030 yılında 14 milyon olacak. 2050 yılından önce de yaklaşık 100 milyonu bulacağız. Bu bakımdan proje oldukça önemli dedi.

Türkiye'de ilk kez 2016'da AÜ bünyesinde, Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından hayata geçirilen 60 yaş üzeri kişilerin eğitim gördüğü sosyal sorumluluk projesi 60+Tazelenme Üniversitesi'nin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasında önemli adım atıldı. Geçen yıl ilk mezunlarını veren 60+Tazelenme Üniversitesi'nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) devri için 25 Mayıs'ta protokol imzalandı.

Protokolün imzalanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Tufan, Yaklaşık 2 yıl süren karşılıklı görüşmelerimizle 60+Tazelenme Üniversitesi projesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol neticesinde onlara devrettik. Bakanlık da bu projeyi YÖK'e devredecek. Yakın bir zamanda da Yükseköğretim Kurulu'nun 60+Tazelenme Üniversitesi'ni yaygınlaştırma ile ilgili girişimlerini heyecanla bekliyorum. Artık Türkiye'nin her ilinde yaşayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız illerindeki üniversitelerde sunulacak olan 60+Tazelenme Üniversitesi eğitim programdan yararlanma imkanına sahip olacak. Emek veren herkese gönülden çok teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diye konuştu.

'ÜNİVERSİTEMİZ VE ÜLKEMİZ ADINA MUTLUYUZ'

AÜ'de doğmuş bir projenin bu noktaya gelmesinin son derece mutluluk verici olduğunu kaydeden Tufan, Proje bundan sonra 81 ilde devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde yaşlılara yönelik gönüllü eğitim programı olarak hizmet verecek. Akdeniz Üniversitesi'nde doğmuş olan bir projeyi devletimiz kendi imkanları ile Bakanlık ve YÖK'ün iş birliği ile Edirne'den Kars'a, Siirt'ten İzmir'e, Artvin'den Antalya'ya kadar her yere, 81 ilimizde bu projemiz başarıyla yürütülecek noktaya gelecektir dedi.

'TAZELENME ÜNİVERSİTESİ MARKADIR'

Prof. Dr. Tufan, 60+ Tazelenme Üniversitesi ilk defa Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nde doğmuştur. Zaman içerisinde de büyük bir karşılık buldu yaşlı insanlarımızdan ve Türkiye'deki diğer üniversitelerden. Bugün Türkiye'de bu modelde 7 aktif merkez bulunuyor. Üniversite içerisinde gönüllü öğretim üyelerimizin verdiği sağlığı koruyucu, yaşamı kolaylaştırıcı derslerle yaşlılarımız çok önemli bilgi sahibi olmuştur. Dolayısıyla bugün Tazelenme Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme programları içerisinde önemli bir markadır diye konuştu.

'DÜNYADA EŞİ YOK'

Bu projenin dünyada benzeri olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tufan, gönüllü öğretim üyelerinin hiçbir ücret almadığını, öğrencilerin de ücret ödemediğini belirtti. Projenin gelecek yıllarda daha büyük ihtiyaç ve önem arz edeceğini kaydeden Tufan, şöyle konuştu

Ülkemizde TÜİK rakamlarına göre 65 yaş üzeri yüzde 9,5 civarında, yani 9 milyon yaşlımız olduğu ifade ediliyor. 2030 yılında 14 milyon olacak. 2050 yılından önce de yaklaşık 100 milyonu bulacağız. Bu bakımdan oldukça önemli. Sağladığı pek çok faydanın yanı sıra 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin bir özelliği de sağlık giderlerini azaltması. Çünkü öğrenciler buradaki eğitimlerde sağlıklarını nasıl koruyacaklarını öğreniyor. Böylelikle sağlık giderleri azalıyor. Daha az doktora gidiyorlar, yeni arkadaşlıklar ediniyorlar, yeni bilgiler öğreniyorlar, burada tazeleniyorlar.

Tazelenme Üniversitesi'nin kuşaklararası ilişkiyi güçlendirdiğini vurgulayan Tufan, Yaşlı öğrencilerimiz derslerinden daha erken saatlerde kampüse geliyor. Böylece genç ve yaşlıyı bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz yaşlı insanları görüyor, konuşuyor, kaynaşıyorlar. Gençler de onlardan bir şeyler öğreniyor. Kampüsümüz toplumun her kesiminden insanla tanışmış oluyor. Böylelikle üniversite ile toplum birleşiyor diye konuştu.

ANTALYA 'AÜ'NÜN TAZELENME ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK'
ANTALYA 'AÜ'NÜN TAZELENME ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK'
ANTALYA 'AÜ'NÜN TAZELENME ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK'
ANTALYA 'AÜ'NÜN TAZELENME ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK'

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 'AÜ'NÜN TAZELENME ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Haziranda 560 lirayı görebilir İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Haziranda 560 lirayı görebilir 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Eski Elazığ meclis üyesi bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdi Eski Elazığ meclis üyesi bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdi Girişimci vatandaş, atıl durumdaki cezaevini ekonomiye kazandırarak solucan gübresi üretmeye başladı Girişimci vatandaş, atıl durumdaki cezaevini ekonomiye kazandırarak solucan gübresi üretmeye başladı Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş

Son Dakika Haberleri
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:53 O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi
16:44 Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:34 Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
16:21 Among Us karakterine benzeyen nugget 35 bin dolar değerinde
16:09 Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz
16:04 Dehşete düşüren kaza! 3.5 yaşındaki Hasan Emre, araçtan fırlayıp hayatını kaybetti
Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
17:11
Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor         
17:00
O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi         
16:53
Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti         
16:42
Tuğba Ekinci, Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi         
16:34
10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu 10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu         
16:16
Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz         
16:09
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor         
15:22
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!         
15:03
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı         
14:30
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 17:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA 'AÜ'NÜN TAZELENME ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement