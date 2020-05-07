ANTALYA AVM'lerdeki mağazalarda hareketlilik - Son Dakika

AVM'lerdeki mağazalarda hareketlilik

AVM'lerin 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacağının açıklanmasının ardından bu yönde çalışmalar hızlandı. Antalya'daki bir AVM'de yer alan mağazadaki koronavirüs önlemleri göze çarptı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında AVM'lerdeki mağazalarını geçici süreliğine kapatan firmalar, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden kapılarını açıyor. Antalya'daki AVM'lerdeki mağazalarda buna yönelik çalışmalar hızlandı. Bazı mağazaların açılış hazırlıklarını tamamladığı, bazılarınınsa hizmet vermeye başladığı görüldü. AVM içerisinde 'temassız mağazacılık' konseptiyle hizmet vermeye başlayan bir mağazaya girişin tek noktadan yapıldığı, buradaki güvenlik görevlisinin müşterilerin ateşini ölçtüğü, mağaza içerisindeki panolarda, tavanda ve yerde sosyal mesafe kuralına uyulmasına ilişkin uyarılar yer aldığı görüldü. Deneme kabinlerinde 'dezenfekte edilmiş kabinler' yazılı uyarılar bulunduğu, personelin ise kişisel önlemlerini aldığı görüldü. Mağaza içerisinde yoğunluk görülmezken, içerdeki herkesin maske takması dikkati çekti.