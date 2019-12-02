Son Dakika Haberleri: Antalya ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza
Son Dakika Güncel Antalya ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza - Son Dakika

Antalya ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza

6 saat önce

Ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye cezaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde açık şoför kapısının penceresinden ayağını uzatıp, yüksek sesle müzik dinleyerek otomobiliyle seyreden sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 65 ceza puanı işlendi.

Ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde açık şoför kapısının penceresinden ayağını uzatıp, yüksek sesle müzik dinleyerek otomobiliyle seyreden sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 65 ceza puanı işlendi.

Manavgat'ın Beşkonak turizm bölgesinde sürücüsünün bir ayağını açık olan şoför kapısının penceresinden dışarı uzatmış, açık bırakılmış bagajdan da yüksek sesle müzik yayını yaparak ilerleyen 06 HAP 23 plakalı otomobili görenler, jandarmaya haber verdi. Devriye görevinden dönen jandarma ekibi, otomobili Beşkonak yakınlarında durdurdu. Otomobili kullanan kişinin S.E. (22) olduğu belirlendi.

Beşkonak Jandarma Karakolu'na götürülen S.E. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem yapıldı. Ayrıca sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetinden de 65 puan düşürüldü.

Antalya ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza

Beşkonak, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı
Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:06:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]