Antalya ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza

Ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde açık şoför kapısının penceresinden ayağını uzatıp, yüksek sesle müzik dinleyerek otomobiliyle seyreden sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 65 ceza puanı işlendi.

Manavgat'ın Beşkonak turizm bölgesinde sürücüsünün bir ayağını açık olan şoför kapısının penceresinden dışarı uzatmış, açık bırakılmış bagajdan da yüksek sesle müzik yayını yaparak ilerleyen 06 HAP 23 plakalı otomobili görenler, jandarmaya haber verdi. Devriye görevinden dönen jandarma ekibi, otomobili Beşkonak yakınlarında durdurdu. Otomobili kullanan kişinin S.E. (22) olduğu belirlendi.

Beşkonak Jandarma Karakolu'na götürülen S.E. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem yapıldı. Ayrıca sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetinden de 65 puan düşürüldü.