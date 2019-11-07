Antalya ayakta duramayan sokak kedisinin omurgasında saçma çıktı

Ayakta duramayan sokak kedisinin omurgasında saçma çıktı

Antalya'da ayakta durmakta sıkıntı çektiği görülen sokak kedisinin röntgenlerinde omurgasının altında saçma tespit edildi.

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde sokaktaki kedinin ayakta durmakta güçlük çektiğini gören vatandaşlar, kedinin yürümeye çalışırken de düştüğünü gördü. İnsanlardan kaçan ve araçların altına saklanan kedi için vatandaşlar, Candostları Koruma Derneği'nden yardım istedi. Dernek üyeleri, kediyi tedavi için veteriner kliniğine götürdü. Klinikte yapılan muayene ve çekilen röntgeninde kedinin omurgasının altına saplanan saçma tespit edildi.

SAÇMA ÇOK TEHLİKELİ BİR YERDE

Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin omurgasının altındaki saçma nedeniyle yürüyemediğini söyledi. Veterinerden aldıkları bilgiye göre kedinin tuvaletini bile yapamadığını belirten Yanık, Hekim iğne tedavisine başladı, 3-4 gün iğne yapılacak. Sonra ameliyat gerekecek. Saçma çok riskli bir yerde. Ameliyat mümkün olur mu, o zamana kadar yaşar mı bilmiyoruz dedi.