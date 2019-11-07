Son Dakika Haberleri: Antalya ayakta duramayan sokak kedisinin omurgasında saçma çıktı
Son Dakika Güncel Antalya ayakta duramayan sokak kedisinin omurgasında saçma çıktı

Antalya ayakta duramayan sokak kedisinin omurgasında saçma çıktı

8 saat önce

Ayakta duramayan sokak kedisinin omurgasında saçma çıktıAntalya'da ayakta durmakta sıkıntı çektiği görülen sokak kedisinin röntgenlerinde omurgasının altında saçma tespit edildi.

Ayakta duramayan sokak kedisinin omurgasında saçma çıktı

Antalya'da ayakta durmakta sıkıntı çektiği görülen sokak kedisinin röntgenlerinde omurgasının altında saçma tespit edildi.

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde sokaktaki kedinin ayakta durmakta güçlük çektiğini gören vatandaşlar, kedinin yürümeye çalışırken de düştüğünü gördü. İnsanlardan kaçan ve araçların altına saklanan kedi için vatandaşlar, Candostları Koruma Derneği'nden yardım istedi. Dernek üyeleri, kediyi tedavi için veteriner kliniğine götürdü. Klinikte yapılan muayene ve çekilen röntgeninde kedinin omurgasının altına saplanan saçma tespit edildi.

SAÇMA ÇOK TEHLİKELİ BİR YERDE

Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin omurgasının altındaki saçma nedeniyle yürüyemediğini söyledi. Veterinerden aldıkları bilgiye göre kedinin tuvaletini bile yapamadığını belirten Yanık, Hekim iğne tedavisine başladı, 3-4 gün iğne yapılacak. Sonra ameliyat gerekecek. Saçma çok riskli bir yerde. Ameliyat mümkün olur mu, o zamana kadar yaşar mı bilmiyoruz dedi.

Antalya ayakta duramayan sokak kedisinin omurgasında saçma çıktı

Yenidoğan Mahallesi, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
Aracının satışını yaptığı kişiler, önce sazan balığı yedirdi sonra parasını ödemeden kaçtı! 10 TL için taksiciyle tartışan İranlı turist, hüngür hüngür ağladı Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:02:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya ayakta duramayan sokak kedisinin omurgasında saçma çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]