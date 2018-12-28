Son Dakika Haberleri: Antalya Aydınlatma Direği Otomobilin Üzerine Devrildi

Antalya Aydınlatma Direği Otomobilin Üzerine Devrildi

47 dakika önce

Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildiANTALYA'da rüzgarın da etkisiyle devrilen aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi

ANTALYA'da rüzgarın da etkisiyle devrilen aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde sürücünün yanında oturan kadın, kazayı kıl payı yara almadan atlattı.

Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde saat 15.30'da rüzgarın da etkisiyle devrilen aydınlatma direği, Nevzat Uludağ'ın kullandığı 07 FFT 19 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Aracın sağ kapısına ve camına düşen direği, sürücüsü ve yanındaki koltukta oturan eşi Müjgan Uludağ'a korku dolu anlar yaşattı. Devrilen direği son anda fark edip duran otobüs şoförü ile yolcuları ise büyük tehlike atlattı. Kazayı görenler elektrik akımına karşı önlem aldı. Polisin olay yerine gelmesiyle direk yol kenarına taşındı.

Sağ kapı camı kırılan ve kaportasında göçük oluşan otomobilde kıl payı kazadan yara almadan kurtulan Müjgan Uludağ, "Her şey bir anda oldu. Direk devrildi hemen yanıma düştü. Camlar kırıldı. Çok korktuk" dedi. Nevzat Uludağ ise, "Yolda ilerlerken aniden arabaya çarpan bir şey oldu. Geçip durduktan sonra arkamıza baktığımızda direk devrilmiş. İlk başta fark etmedim. Direk kapıya devrilip, camı patlattı. Şans eseri eşimin yanına devrilen direkten yara almadık" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:02 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Uludağ, Güncel
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