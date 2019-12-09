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Antalya-ayşenur'un ailesi, tahliye kararının ardından perdelerini açamıyor -özel 2
6 saat önce
Ayşenur'un ailesi, tahliye kararının ardından perdelerini açamıyor -ÖZEL( ARŞİV) 2.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
ANTALYA-Ayşenur'un ailesi, tahliye kararının ardından perdelerini açamıyor -ÖZEL( ARŞİV) 2
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