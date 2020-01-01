Antalya baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçti - Son Dakika
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Antalya baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçti

6 saat önce

Baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçtiAntalya'da ata yadigarı bıçakçılık mesleğini sürdüren Mustafa Bıçakçılar (70), bir müşterinin bileyletmeye getirdiği keçiboynuzu saplı 2 dövme bıçağı, babasının yaptığını fark edince 4 yeni bıçak karşılığı istedi.

Baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçti

Antalya'da ata yadigarı bıçakçılık mesleğini sürdüren Mustafa Bıçakçılar (70), bir müşterinin bileyletmeye getirdiği keçiboynuzu saplı 2 dövme bıçağı, babasının yaptığını fark edince 4 yeni bıçak karşılığı istedi. Teklifi kabul etmeyen ve yıllar içinde yaşamını yitiren müşterinin vasiyeti üzerine oğlu, bıçakları Mustafa Bıçakçılar'a hediye etti. Baba yadigarı dövme bıçakları dükkanında sergileyen Bıçakçılar, Bu bıçaklar benden oğluma, oğlumdan da torunuma kalacak dedi.

Muratpaşa ilçesindeki Demirciler ve Sobacılar Çarşısı'nda, küçük bir dükkanda bıçakçılık yapan Mustafa Bıçakçılar, 1875 yılından bu yana ata mesleğini sürdürdüklerini söyledi. Eski bıçakların özlemini çektiğini anlatan Mustafa Bıçakçılar, ocaklarda yapılan dövme bıçakların yerini hazır bıçakların aldığını söyledi. 7 yaşında amcasından ve babası İbrahim Bıçakçılar'dan bıçakçılığı öğrendiğini aktaran Mustafa Bıçakçılar, 8 yıl önce kurban bayramı arifesinde yaşadığı bir anıyı aktardı.

BABASININ VESİYETİNİ YERİNE GETİRDİ

Bir müşterinin bileyletmeye getirdiği keçiboynuzu saplı 2 dövme bıçağı, babasının yaptığını fark ettiğini anlatan Bıçakçılar, bıçakları müşteriden istediğini, karşılığında 4 bıçak hediye etmeyi teklif ettiğini söyledi. Müşterinin, Baban bize bu bıçakları özel olarak yaptı. İbrahim usta Andızlı Mezarlığı'ndan çıkıp, bana iki tane daha bıçak yapsın, elimdeki bıçakları sana veririm dediğini anlatan Mustafa Bıçakçılar, Yıllar sonra o kişi vefat edince oğluna bu bıçakları bize getirmesini vasiyet etmiş. Oğlu da bıçakları aldı getirdi, bana hediye etti. Ona yeni bıçak hediye etsem de kabul etmedi. O kişilerden Allah razı olsun. Babamın yadigarı bıçakları dükkanımda sergiliyorum. Bu bıçaklar benden oğluma, oğlumdan da torunuma kalacak dedi.

DEDESİNDEN YADİGAR

Mustafa Bıçakçılar'ın oğlu Özen Bıçakçılar da, Çok büyük zanaatkarların ellerinde yetiştik. Dedemi görmek bana nasip olmadı, ama onun yapmış olduğu yaklaşık 100 yıllık böyle bir bıçağı gördüm. Babamın da anlattığı gibi bıçağın anısı bizde çok büyük. Zamanında dedemin kendi elleriyle emekle yaptığı bıçakları çok istediğimiz halde sahibi bize vermedi. Fakat adam vefat ettikten sonra oğlu vasiyet üzerine bıçakları bize hediye etti. Dedemden bize kalan 2 bıçağı saklıyoruz. Manevi değeri çok büyük diye konuştu.

Antalya baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçti

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:01 Kaynak: DHA
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Baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçti
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