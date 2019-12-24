Antalya babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen özge ilk karnesini alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen özge ilk karnesini alacak - Son Dakika

Antalya babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen özge ilk karnesini alacak

6 saat önce

Babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen Özge ilk karnesini alacakAntalya'da, 6,5 aylıkken yanlış müdahale sonucu sol bacağını kaybettiği öne sürülen Özge Yıldırım (6), evde eğitime başladı.

Babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen Özge ilk karnesini alacak

Antalya'da, 6,5 aylıkken yanlış müdahale sonucu sol bacağını kaybettiği öne sürülen Özge Yıldırım (6), evde eğitime başladı. Haftada beş gün eve gelen anaokulu öğretmeni Tuğba Kılıç'ın ders verdiği Özge, bu yıl ilk karnesini alacak.

Kepez ilçesinde Ali İhsan Yıldırım (40) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (36) 'Özge' adını verdikleri kızları, 1 Ocak 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. Kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybettiği öne sürülen Özge, alüminyum doğrama ustası babasının, evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) gündeme getirdiği Özge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi, protez bacak ve tedavi masrafını karşılamak üzere yardımcı oldu.

Protez bacakla yürümeye başlayan Özge, okullu oldu. Özge, evde eğitim programı kapsamında hafta içi her gün 13.00- 17.00 saatleri arasında anaokulu öğretmeni Tuğba Kılıç eşliğinde eğitim alıyor. Resim çizen, oyun hamuruyla oyunlar oynayan ve el becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan Özge, anasınıfı öğrencilerinin aldığı eğitimi birebir alıyor.

2 YIL EVDE EĞİTİM

Hayali öğretmenlik olan Özge, 2 yıl boyunca evde eğitim almaya devam edecek. 2'nci sınıfta ise kayıtlı olduğu Şahinevler İlkokulu'nda arkadaşlarıyla aynı sınıfta oturarak eğitimine devam devam edecek. Özge Yıldırım, evdeki eğitiminin yanı sıra kendisine alınan bastonla de yürüme egzersizleri yapıyor.

Doğrama ustası olan Ali İhsan Yıldırım, en büyük hayalinin kızını sırt çantasıyla okula giderken görmek olduğunu söyledi. Kızının bu yıl anasınıfına başladığını belirten Yıldırım, Okula gitmesini çok istiyorduk. Ancak protez bacakla dengesini çok iyi sağlayamıyor. Arkadaşlarıyla oynarken düşmesinden çok korkuyoruz. Bu nedenle 2'nci sınıfa kadar evde eğitim almasını istiyoruz. Eğer denge sağlamakta gelişme sağlarsa okula göndereceğiz dedi.

Eğitim öğretim yılının başında evde eğitim için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduklarını belirten Ali İhsan Yıldırım, öğretmen olmadığı için 9 Aralık'tan itibaren eğitime başladıklarını kaydetti. Kızının kısa sürede uyum sağladığını vurgulayan Yıldırım, Anne ve babası olarak biz de destek veriyoruz. Okula başladığında arkadaşlarından geri kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu.

BASTON İLE YÜRÜYOR

Kızının günde en fazla 4 saat protez kullanabildiğini vurgulayan Yıldırım, Sonrasında protez sıkmaya başlıyor. Bu nedenle kendisine baston aldık. Protez kullanmadığı zaman onunla yürüyor. Şimdi bunun egzersizlerini yapıyoruz. Kendim yaptığım ve tavana takılı mekanizmayı da bu egzersizler sırasında kullanıyoruz dedi.

MAHKEME TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Ali İhsan Yıldırım, kızının bacağının kesilmesine ilişkin hastane ve doktorlar hakkında açılan davaya ilişkin ise mahkemenin takipsizlik kararı verdiğini söyledi. Doktorların ve hastanenin ihmali yoksa kızımın bacağına ne oldu diye soran Yıldırım, Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunacağız. İç hukuk yolları tükenirse kızımın hakkını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde arayacağım diye konuştu.

Antalya babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen özge ilk karnesini alacak

İhsan Yıldırım, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Matematikçileri 70 yıldır büyüleyen esrarengiz sayı: 6174
5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi "Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
21:55 İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
21:55 Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika
21:50 Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika
21:50 Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Son Dakika
21:45 İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:00:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen özge ilk karnesini alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]