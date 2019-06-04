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ANTALYA Bakan Çavuşoğlu, bayrama baba ocağında girdi

16 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu, bayrama baba ocağında girdi (2)BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARINA KATILDIRamazan Bayramı'nı baba ocağı Alanya'da geçiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatının bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, bayrama baba ocağında girdi (2)
BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARINA KATILDI
Ramazan Bayramı'nı baba ocağı Alanya'da geçiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatının bayramlaşma programına katıldı. Parti binası önünde düzenlenen bayramlaşmada Çavuşoğlu, partililer ve vatandaşların bayramını kutladı. Ardından Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen protokol bayramlaşmasına da katılan Çavuşoğlu, ilçe protokolüyle vatandaşların bayram tebriğini kabul etti. İlçe protokolü bayramlaşmasına Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve çok sayıda protokol üyesi de katıldı.
ANTALYA Bakan Çavuşoğlu, bayrama baba ocağında girdi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:26 Kaynak: DHA
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