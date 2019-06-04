ANTALYA Bakan Çavuşoğlu, bayrama baba ocağında girdi

Bakan Çavuşoğlu, bayrama baba ocağında girdi (2)
BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARINA KATILDI Ramazan Bayramı
'nı baba ocağı Alanya
'da geçiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, AK Parti
İlçe Teşkilatının bayramlaşma programına katıldı. Parti binası önünde düzenlenen bayramlaşmada Çavuşoğlu, partililer ve vatandaşların bayramını kutladı. Ardından Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM
) düzenlenen protokol bayramlaşmasına da katılan Çavuşoğlu, ilçe protokolüyle vatandaşların bayram tebriğini kabul etti. İlçe protokolü bayramlaşmasına Kaymakam Mustafa Harputlu
, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Belediye Başkanı MHP
'li Adem Murat Yücel
, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma
Komutanı Yarbay Serkan
Akbaba ve çok sayıda protokol üyesi de katıldı.