Antalya - Bakan Çavuşoğlu: Belediyecilik Bizim İşimiz

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Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor

Başörtülülere Hakaret Eden Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: Benim 3 Eşim de Başörtülüydü