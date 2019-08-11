ANTALYA Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz
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ANTALYA Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz (2)
ANTALYA Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz (2) Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:36 Kaynak: DHA
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