ANTALYA Bakan Ersoy Birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle açılacağını düşünüyorum - Son Dakika

ANTALYA Bakan Ersoy Birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle açılacağını düşünüyorum

Bakan Ersoy Birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle açılacağını düşünüyorumKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışı turizmin yeniden başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, 1 hafta, 10 gün içinde çok önemli gelişmeler olacağını, birkaç hafta içinde trafiğin bütün...

Bakan Ersoy Birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle açılacağını düşünüyorum

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışı turizmin yeniden başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, 1 hafta, 10 gün içinde çok önemli gelişmeler olacağını, birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle başlayacağını düşündüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da Güvenli Turizm Sertifikası Programı kapsamında 51 ülkenin büyükelçisi ve özellikle Avrupa'dan uluslararası basın temsilcilerinin katıldığı tanıtım programı kapsamında ve uluslararası turizm hareketliliğiyle ilgili genel değerlendirmede bulundu. Uluslararası hava trafiğini tekrar başlatabilmek açısından bir program dahilinde aşamalı faaliyetler gerçekleştirildiğini belirten Bakan Ersoy, 'Bunlardan sonuncusu da yoğun olarak turist trafiği sağlayan ülkelerin büyükelçileriyle Türkiye'nin 1 Haziran itibarıyla hayata geçirdiği Sağlıklı Turizm Sertifikası'nın tanıtımı için Antalya daveti oldu. Bu bağlamda hem sertifikasyonun uygulamalarını yerinde deneyimleme şansına sahip oldular hem de önlemlerin gerçekten ne kadar düzenli şekilde çalıştığını görme fırsatı buldular dedi.

Konuştuğu büyükelçilerin çoğunlukla beklentilerin çok üzerinde sertifikasyon programıyla karşılaştıklarını anlatan Bakan Ersoy, 'Özellikle yabancı basın mensupları da kendi ülkeleriyle de bu sertifikasyon programının detaylarının paylaşılmasını, bu tarz önlemler ve denetimlerin yapılmasını istiyor. Zaten biz bu programı özellikle uluslararası sertifikasyon firmalarını da dahil etmiştik. 50'den fazla ülkede örgütlü firmalar. Bu firmalarla bağlantıya geçerlerse programın detaylarını alabilirler diye konuştu.

'SERVİS VE HİJYEN STANDARTLARININ AŞAMALI YÜKSELTİLMESİ GEREK'

Sertifikasyon programının pandemi gerekçesiyle başladığı ve 132 ana kuraldan oluştuğunu söyleyen Ersoy, 'Pandemiden sonra da bazı kurallar çıkartılarak veya bazı yeni kurallar eklenerek bu sertifikasyon programını bakanlık olarak devam ettirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin 2023 hedefleri içerisinde öncelikle nitelikli turizm olacak ve nitelikli turist için de servis ve hijyen standartlarının her yıl aşamalı yükseltilmesi gerekiyor. Bu bağlamda sertifikasyon programı en tutarlı ve kontrollü şekilde bu hedeflerimize ulaşmamız için gerekli olan sonucu sağlıyor dedi.

Turistlere uygulanacak sigorta sisteminin çok basit ve Avrupa'daki emsalleriyle karşılaştırılınca oldukça cazip olduğunu kaydeden Ersoy, '2 bin euro ile 7 bin euro arasında limitleri var. Çok düşük bir sigorta paketi de alabilirsiniz 13-15 euro gibi. Birazcık daha yükseltip 23 euroluk bir sigorta için 7 bin euroya kadarki haftalık konaklamalar için tedavi limit sigortası yaptırabilirsiniz. Bu sigortanın sebebi bazı ülkelerin sigortaları pandemide geçerli olmuyor. Bizde en ufak bir risk almasın, diye internet üzerinden rahatlıkla satılabilecek diye konuştu.

1 TEMMUZ'DA ERİŞİME AÇILACAK

Türkiye'yi yoğun satan tur operatörleri veya seyahat acentelerinin sistemlerine link vererek çok rahat bir şekilde sigorta erişimlerinin 1 Temmuz itibarıyla sağlanacağını söyleyen Ersoy, 'Bakanlık ve TGA sitelerinden de erişilebilecek. Zaten Türkiye'de herhangi bir devlet hastanesine gittiğinizde öncelikle sizi kabul ediyorlar ve tedavi sürecinizi başlatıyorlar. Sonrasında ödeme şartları ve koşulları konuşuluyor. Ama zaten bir ülkeye gelen bir turist açısından 13-23 euro arasında bir sigorta limiti hiçbir şey değil, bir öğle yemeği fiyatı gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu sorunu rahatlıkla çözdük diyebilirim dedi.

2021'E ERKEN REZERVASYONLAR BAŞLADI

Almanya'nın seyahat uyarısının politik veya ekonomik gerekçelerle olabileceğine dikkat çeken Ersoy, 'Koronavirüs ikinci dalgası ekovirüs şeklinde geliyor ve o yüzden her ülke kendince bazı önlemler almak istiyor. Avrupa ülkeleri de sonuçta paranın Avrupa sınırları içinde kalması için bir önlem almış olabilir. Bunu dolaylı bir şekilde yapıyor, açıkça söyleyemiyor olabilirler. Ama Avrupa ülkelerinin halkları özellikle Türkiye'deki tatili çok özledi. Bize gelen talepler ve Türkiye'ye gelme isteklerinden çok net belli oluyor. Şu anda 2021 için erken rezervasyon çok daha erken başladı. 2020'de tatile çıkmaktan vazgeçen birçok turist şimdiden 2021 için Türkiye'ye erken rezervasyon yaptırmaya başladı diye konuştu.

'1 HAFTA 10 GÜN İÇİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK'

Avrupa ülkeleriyle görüşmelerin sürdüğünü, birçoğunun da zaten hava trafiğini yavaş yavaş açmaya başladığını kaydeden Bakan Ersoy, 'Özellikle tarifeli seferler açılmaya başladı. 1 hafta 10 gün içinde çok önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum. Aşamalı bir şekilde açılır, diye düşünüyorum. Ama biz yaptığımız çalışmaların etkinliklerini bizzat yerinde görmeleri için büyükelçilerini ve Avrupa basınını da ülkemize davet ettik. Buradaki en büyük amacımız Avrupa'yla kıyaslandığı, karşılaştırıldığında Türkiye'deki standartların, tedbirlerin en üst seviyede olduğunu, hatta birçok Avrupa ülkesiyle karşılaştırılamayacak kadar iyi olduğunu göstermek için yaptık bu etkinliği. Onlar da söylüyor, beklentilerinin çok üzerinde bir sistemle karşılaştık diye. Sonuçta birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle başlayacağını düşünüyorum dedi.

'VAKA SAYILARI DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA'

Turizm destinasyonları Antalya, Muğla ve Aydın gibi illerde vaka sayılarının dünya ortalamasının çok altında olduğunu da belirten Ersoy, 'Avrupa ortalamasını hiç tartışmıyorum bile. Antalya'da toplam vaka sayısı 500'ün, Muğla ve Aydın'da 300'ün altında. Günlük vaka sayıları Ege'de 3, Antalya'da 5 civarında. Hastane altyapımız da çok iyi ve hastanelerimiz de boşaldı. Ortada bir vaka da kalmadı. O yüzden gerçekleri herkes görecek veya görmezlikten gelemeyecek. Turizm hareketleri başladı. Kastımız sadece kıyı turizmi değil. Karadeniz'de Trabzon'da da çok düşük, İç Anadolu ve kampanyada zaten iç turizm başladı. Haziran, temmuz, ağustos denilince deniz, kum, güneş akla geliyor. Özellikle butik otellerde hafta sonları çok ciddi doluluklar görüyoruz. İç hareketlilik başladı ve dışarıdaki hareketliliğin de başlatılmasıyla turizm potansiyellerini tekrar hayata geçirmek diye konuştu.

'OTELLERİN YÜZDE 50'Sİ AÇILIRSA BAŞARI'

Hedeflerle ilgili rakam konusunda, 1 hafta, 10 gün sonra uluslararası trafiğin ülke bazında netleşeceğini kaydeden Ersoy, 'Gerçekleştikten sonra daha gerçekçi rakamlar verilir ama görünen köy de kılavuz istemiyor. Sonuç olarak bu sene ille bir başarı ölçütü yapacaksak mevcut otellerimizin yarısını hayata geçirebilirsek başarılı bir sonuç elde etmiş oluruz. Zaten bu sene kimsenin ne rakam ne maliyete takıldığını da düşünmüyorum. Bu sene önemli olan hareketi tekrar başlatabilmek, personelin bir kısmını tekrar istihdama alabilmek, en azından 2021 erken rezervasyonları şimdiden başladığı ve veriler de çok iyi gittiği için 2021 için hızlı bir düzeltme olacağını Türkiye açısından düşünüyorum dedi.

'AÇIK BÜFE DEVAM EDİYOR, BAZI DÜZENLEMELER YAPILDI'

Otellerde yeni süreçte her şey dahil ve açık büfe sistemin devam edeceğini; ancak bazı düzenlemeler yapıldığını dile getiren Bakan Ersoy, şöyle konuştu

'Eskiden açık büfeden siz kendiniz alıyordunuz, büfe aynı zenginliğiyle ve yoğunluğuyla duruyor. Şimdi bir camekanın arkasında duruyor ve aşçı sizin istediğiniz kadar tabağınıza koyuyor. Tek değişen bu, sunum şekli değişti, başka bir şey değişmedi. Özellikle o yüzden bu kadar yabancı misafiri Antalya'ya davet ettik. Artı alakart servislerinin artması da aslında kaliteli turizm açısından bir niteliktir. Herhangi bir fiyat farkı ödemeden bu servisi almak da turistler açısından bir avantaj. Normalde alakart servisler de ekstra fark ödemeniz gerekiyordu. Şimdi Covid sebebiyle otelci arkadaşlarımız bunların maliyetlerini üstleniyor ve herhangi bir fiyat farkı artışı yapmadan bu servisi yapmaya başladı.

ANTALYA Bakan Ersoy Birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle açılacağını düşünüyorum

Mehmet Nuri, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 10:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Bakan Ersoy Birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle açılacağını düşünüyorum - Son Dakika

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