ANTALYA Bakan Ersoy'dan restoran ve kafelere kredi müjdesi - Son Dakika

Bakan Ersoy'dan restoran ve kafelere kredi müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası ile yapılan işbirliği kapsamında, 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar, 36 ay vadeli, yüzde 7.5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz çok cazip kredi imkanının pazartesi günü itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tanıtım programında kullanılan 'Yeniden Keşfet' sloganıyla, koronavirüs mücadelesindeki normalleşme sürecindeki Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı bilgilendirme programı kapsamında, 50 ülkenin büyükelçisi, uluslararası ve ulusal basın mensuplarıyla Antalya'da buluştu. İki gün devam edecek tanıtım etkinliğinde büyükelçiler ile yabancı gazeteciler, uçaklar, havalimanı, oteller, sahiller, havuzlar gibi tatil sürecindeki tüm aşamaları yerinde görüp deneyimliyor. Lara Barut Hotel'deki buluşmaya Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve turizm sektörünün temsilcileri de katıldı.

Toplantıda bir müjdesi olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası ile yapılan işbirliği kapsamında 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar, 36 ay vadeli, yüzde 7.5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz çok cazip kredi imkanının pazartesi günü itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı. Bakan Ersoy, 'Belirli limitler 3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon üzeri cironuz varsa 20 milyon kullanabiliyorsunuz. Pazartesiden itibaren Ziraat Bankası şubelerine başvurduktan sonra bundan yararlanabilecekler. İki kriter var, Turizm Bakanlığından işletme belgeleri olacak, ikincisi Ziraat Bankası'na üye işyerleri olması lazım. Bu iki kriteri yerine getirdikleri zaman bundan yararlanabilirler" diye konuştu.

132 TEMEL KRİTER

Antalya'nın Türkiye'nin turizm başkenti olduğunu belirten Bakan Ersoy, ilk vakanın 11 Mart'ta görüldüğünü, iki ayda Türkiye'nin koronaya karşı önemli başarı kaydettiğini söyledi. 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'nin normalleşme sürecine başladığını ve bir sertifikasyon programı başlattıklarını belirten Bakan Ersoy, 'Sertifikasyon programı kapsamında havalimanlarında uçaklar, ulaşım araçları, konaklama tesisleri ve restoranları belgelendiriyoruz. Özellikle konaklama tesisleri ve restoranlar için oldukça kapsamlı kurallarımız mevcut ve 140'dan fazla kriter mevcut. Bunların yanı sıra farklı kriterler de var temel kriter sayısı 132" dedi.

500 FAZLA BAŞVURU

Bu otel ve restoranlar için özellikle AB'den uluslararası şirketlerle çalışıldığını dile getiren Ersoy, 'Eğer bir otel hazırsa sertifikasını almak istiyorsa, otele gidilerek kural listesi hazırlanıyor ve bütün aşamalarda bu listeye uyuyorsa kontrol edildiği işareti konularak bir logo veriliyor ve bu logo otel kapısına da konuluyor. Ayrıca karekod veriliyor ve ilgili otelle ilgili tüm detaylı raporlar görülebiliyor. Bu gönüllülük bazlı bir program, bir web sitemiz var ve tga.gov.tr'de yer alıyor. Bütün otel ve restoranlar görülebilir. Türkiye'deki tüm tur operatörleri, bu sertifikalı otelleri listesine koymaya başladı. 500'den fazla otel başvurdu ve 1 ay içinde 2 bine ulaşmasını düşünüyoruz" diye konuştu.

37.8 DERECE ÜSTÜNE HAVALİMANINDA TEST

Havalimanlarında yolcu uçaktan indikten itibaren önce vücut sıcaklığının ölçüldüğünü, 37.8 derecenin üzerinde ve başka bir semptomu varsa hemen ücretsiz bir test yapıldığını kaydeden Bakan Ersoy, 'Test sonucu negatif ise problem yok, pozitif ise konuğu hemen hastaneye gönderiyoruz. Doktorlar bu konuğumuzun hastanede kalıp kalmamasına karar veriyor. Eğer çok kritik değilse otele gönderilebiliyor. Pozitif vakalar için otellerde izole odalar ya da bloklar olacak. Apartman dairesi gibi her otelde olacak ve konuklarımız bu odalarda kalabilir" dedi.

POZİTİFLİ TURİST GERİ GÖNDERİLMEYECEK

Belki tedavinin 2 hafta sürebileceğini, ama bu durumda ekstra günler için otellerin ücretsiz hizmet sunacağını belirten Bakan Ersoy, 'Tur operatörlerine de bununla ilgili ücretsiz verebileceklerine dair yazı gönderilecek. Testi pozitif çıkanlar ne olacak sorusunun cevabı işte bu, herhangi bir şekilde geri gönderilmeyecek. Aynı prosedür transit yolcular için de geçerli. Bütün turistik havalimanlarımızda test merkezleri var. Hazır, henüz faaliyete başlamadı, çünkü uluslararası trafik henüz değil ama 2-3 gün içinde faaliyete geçecek. Test merkezleri öncelikle Antalya ve İstanbul'da faaliyete geçecek. Ardından Dalaman, Bodrum ve diğer turistik merkezlerin havalimanlarında faaliyete geçecek. Aynı zamanda Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında olacak" diye konuştu.

SİGORTA SİSTEMİ

Bir sigorta sistemi olduğundan da bahseden Bakan Ersoy, 1 Temmuz'da başlayacağını kaydetti. İnternet üzerinden satışlarının başladığını belirten Ersoy, tur operatörlerinin talep etmesi halinde link gönderileceğini açıkladı. Sigorta sisteminde fiyatların pakete göre 15 Euro'dan 30 bin Euro'ya kadar değiştiğini anlatan Bakan Ersoy, 'Testi pozitif çıkanların tıbbi tedavisi, bireylerin rızası olmadan yapılmayacak. Eğer bir yabancı turist iseniz, öncelikle tedavi prosedürü ve kullanılacak ilaçlar anlatılacak. Eğer kabul edilirse tedavi uygulanacak" dedi.

TURİSTİK İLLERDE VAKA SAYISI ÇOK AZ

Vaka sayıları açısından turistik iller Antalya, Aydın ve Muğla'da rakamların çok düşük olduğundan da bahseden ve toplam rakamları da açıklayan Bakan Ersoy, nüfusu 2.4 milyon Antalya'da 1 Mart'tan bugüne toplam vaka sayısının 472, 1.1 milyon nüfuslu Aydın'da 238, 1 milyon nüfuslu Muğla'da toplam 298 vaka olduğunu açıkladı. Bu üç ilde günlük yeni vaka sayısının da 2-3 olduğunu belirten Ersoy, 'Yani vaka sayısı çok az" dedi.

'TÜRKİYE SİZLER İÇİN HAZIR'

Toplantıda Türkiye'nin turistik merkezlerinin tanıtım filmi de gösterildi. 'Türkiye sizler için hazır, denizimiz hazır, gökyüzü hazır, doğa hazır, tarih yanı başımızda ve güvenliğiniz için Türkiye bütün tedbirleri sizler için aldı. Rahatlamak için Türkiye'nin mavisi, yeniden toparlanmak için Türkiye'nin yeşili, yeniden kazanmak için Türkiye'nin kahverengileri. Rahatla, toparla ve yeniden kendine gel yeniden Türkiye' sloganları kullanıldı.