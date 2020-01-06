Antalya bakan pakdemirli 2020 hedefimiz 82 milyon fidan - Son Dakika
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Antalya bakan pakdemirli 2020 hedefimiz 82 milyon fidan

6 saat önce

Bakan Pakdemirli 2020 hedefimiz 82 milyon fidan (2)HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİ SEVİNDİREN AÇIKLAMATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında koyun ve keçi yetiştiriciliği geliştirme projesini 45 ilde uygulamayı planlıyoruz.

Bakan Pakdemirli 2020 hedefimiz 82 milyon fidan (2)

HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİ SEVİNDİREN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında koyun ve keçi yetiştiriciliği geliştirme projesini 45 ilde uygulamayı planlıyoruz. Sürü yöneticisi istihdam desteğinden daha fazla yetiştiricimizin faydalanması için sürüdeki hayvan sayısını 200 baştan 100 başa düşürdük. Bu sayede işletme sayısını 10 bine çıkararak 50 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin Kundu bölgesindeki bir otelde düzenlediği '3'üncü Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı' toplantısına katıldı. 18 aydır makamdan daha çok sahada olduğunu belirten Pakdemirli, çiftçinin, yetiştiricinin kesesine ne ekleyebilecekleri konusunda gayret gösterdiklerini söyledi. 1,5 yılda 17 ülke, 65 ile gittiğini kaydeden Pakdemirli, Tarım Orman Şurası'nı gerçekleştirdik. 'Bir fikrim var' diyen vatandaşlarımızda 50 bin fikir ve projeyi tetkik ettik. Yol haritasını paylaşmaya başladık. Tarım sektöründe Avrupa'da ilk sırada, dünyada ilk ondayız. Avrupa'da büyükbaş hayvan varlığında 2, küçükbaş varlığında 1'inci sıradayız. Çiftçimizin neye ihtiyacı varsa bütün imkanları zorladık. Varlık yoklukta anlaşılır. Türkiye'nin edindiği kazanımlar yoklukların ardından gelen varoluşları anlatır. 2019 yılında küçükbaş hayvan varlığında 50 milyon başa çıkardık. Küçükbaş süt üretimimizi artırdık. 867 bin tondan 2 milyon tona ulaştık. Küçükbaş et üretimimizi yüzde 20 artırdık dedi.

5 ÜLKEYE 141 BİN KÜÇÜKBAŞ İHRACATI

30 ilde 1835 yetiştiriciye 2 bin 393 baş damızlık koç ve teke dağıttıklarını belirten Pakdemirli, 2019 yılında 67 ilde sürü yöneticisi istihdamı yapan 7 bin 39 işletmeye kredi ve hibe desteği verdiklerini söyledi. Pakdemirli, En yakın zamanda da Çalışma Bakanlığımız ile bir araya gelerek özellikle küçükbaş hayvancılıkta nasıl destek olacağımızı konuşacağız. Genç Çiftçi Projesi kapsamında 73 bin hayvan hibe ettik. 1 milyon hektar alanda mera ıslah ve amenajman projesi uyguladık. Ülkemizden canlı koyun keçi ve koyun ihracatı kapsamında 5 ülkeye 141 bin küçükbaş ihraç ettik. 2020 yılında damızlık koyun varlığımızı 225 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bir önceki yılda doğan kuzu ve oğlaklardan ilk defa sürüye katılanlara, hayvan başına 100 lira destek vermeye başlıyoruz diye konuştu.

45 İLDE UYGULANACAK

Orman alanlarının yüzde 53'ünde küçük ve büyükbaş hayvanların planlı otlatılmasını sağlayacaklarını belirten Pakdemirli, küçükbaşların ormanda otlatılmasının sağlıklı olduğunu kaydetti. Pakdemirli 2020 yılında koyun ve keçi yetiştiriciliği geliştirme projesini 45 ilde uygulamayı planlıyoruz. Sürü yöneticisi istihdam desteğinden daha fazla yetiştiricimizin faydalanması için sürüyü 200 baştan 100 başa düşürdük. Bu sayede işletme sayısını 10 bine çıkararak 50 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız dedi.

EŞEK VE KÖPEK İÇİN DESTEK İSTEDİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik ise hükümetin her konuda kendilerine destek verdiğini söyledi. Çelik, Çobanın binek otomobili olan eşeğe de destek istiyoruz. Çobanın en sadık dostu köpeğidir. Sürünün sigortasıdır, devletten bu konuda da destek istiyoruz dedi.

BAKANA KUZU HEDİYE ETTİLER

Konuşmaların ardından birlik yöneticileri, kepenek giydirdikleri Bakan Pakdemirli'ye bir kuzu hediye etti. Pakdemirli ise çobanlara içinde radyo, çakı, su matarası ürünler bulunan çantalar hediye etti.

Antalya bakan pakdemirli 2020 hedefimiz 82 milyon fidan

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:58 Kaynak: DHA
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