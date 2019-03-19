Antalya - Bakan Soylu Dünyadaki Zulme Verdiğimiz Cevap Birilerinin Kulağına Küpedir - Ek
1 saat önce
Antalya - Bakan Soylu Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir (5) - EK (BAKAN SOYLU, TAKSİCİLERLE KONUŞTU)(Tür: Yurt)
Antalya
- Bakan Soylu Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir (5) - EK (BAKAN SOYLU, TAKSİCİLERLE KONUŞTU)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:01 Kaynak: DHA
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