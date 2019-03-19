Son Dakika Haberleri: Antalya - Bakan Soylu Dünyadaki Zulme Verdiğimiz Cevap Birilerinin Kulağına Küpedir - Ek

Antalya - Bakan Soylu Dünyadaki Zulme Verdiğimiz Cevap Birilerinin Kulağına Küpedir - Ek

1 saat önce

Antalya - Bakan Soylu Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir (5) - EK (BAKAN SOYLU, TAKSİCİLERLE KONUŞTU)(Tür: Yurt)

Antalya - Bakan Soylu Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir (5) - EK (BAKAN SOYLU, TAKSİCİLERLE KONUŞTU)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:01 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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