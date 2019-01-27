Antalya Bakan Soylu'nun Koruma Ekibi Kaza Yaptı
36 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma ekibinin bulunduğu cip, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun koruma ekibinin bulunduğu cip, Serik ilçesi Belek
turizm merkezinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazayı yara almadan atlatan koruma ekibindeki 4 polis memuru tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kaza, saat 09.30 sıralarında Antalya- Serik D400
karayolunun Kadriye Kavşağı'nda meydana geldi. Belek turizm merkezindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'yu takip eden koruma ekibinin bulunduğu 07 MGL 61 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki refüjde yan durdu. Konvoyda bulunan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 4 polis memuruna yine konvoyda bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.
Kazadan yara almadan kurtulan koruma ekibi tedbir amaçla hastaneye sevk edildi. Araç
ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:07 Kaynak: DHA
Fırtına ve Hortumla İlgili Yalan Kayıp Paylaşımına Gözaltı
Karaman Bakan Kurum Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp
İniş Yaparken Kaza Yapan Rus Savaş Uçağı Böyle İnfilak Etti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Müjdeyi Verdi! Mart Ayında Yolcu Taşımaya Başlayacak