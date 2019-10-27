Son Dakika Haberleri: Antalya bakan soylu tarihi binaları canlı tutmalıyız
Son Dakika Güncel Antalya bakan soylu tarihi binaları canlı tutmalıyız

Antalya bakan soylu tarihi binaları canlı tutmalıyız

1 saat önce

ANTALYA Bakan Soylu Tarihi binaları canlı tutmalıyızBakan Soylu Tarihi binaları canlı tutmalıyızİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarihi yapıların korunması için çok iyi bakılmaları gerektiğini belirterek, böylelikle tarihi binaların canlılıklarını muhafaza edebileceğini söyledi.

ANTALYA Bakan Soylu Tarihi binaları canlı tutmalıyız

Bakan Soylu Tarihi binaları canlı tutmalıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarihi yapıların korunması için çok iyi bakılmaları gerektiğini belirterek, böylelikle tarihi binaların canlılıklarını muhafaza edebileceğini söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vali Yardımcısı Fuat Ergün'ün cenaze törenine katıldı. Antalya Valiliği bahçesinde düzenlenen törene katılan Bakan Soylu, merhum Fuat Ergün'ün ailesine başsağlığı diledi. Saygı duruşu, Fuat Ergün'ün hayatının anlatılması ve okunan duanın ardından cenaze toprağa verilmek üzere Denizli'nin Acıpayam ilçesine uğurlandı.

Cenaze töreninin ardından valilik binasına giren Bakan Süleyman Soylu, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Beraberindekilerle bir süre sohbet eden Soylu, tarihi valilik binasına ilk kez geldiğini söyledi. Tarihi dokulara hassasiyetini dile getiren Bakan Soylu, 'Daha önce görev yaptığım yerlerde de tarihi binaların korunması ve yeniden restore edilmesi yönünde talimatlar verdim. Tarihi binaların korunması için çok iyi bakılmaları gerekiyor. Ben tarihi yapıların canlılığının muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, biz tarihi binalara ne kadar çok iyi bakarsak onların canlılığını da sağlamış oluruz dedi.

Bakan Soylu, valilik ziyaretinin ardından, yeni İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nı gezdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın refakat ettiği Bakan Soylu, yeni binayı çok beğendiğini söyledi. Soylu, kafeteryada beraberindekilerle bir süre oturduktan sonra ayrıldı.

Antalya bakan soylu tarihi binaları canlı tutmalıyız

Süleyman Soylu, Fuat Ergün, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:59 Kaynak: DHA
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