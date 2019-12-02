Son Dakika Haberleri: Antalya-bakan soylu türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı
Son Dakika Güncel Antalya-bakan soylu türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı - Son Dakika

Antalya-bakan soylu türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı

7 saat önce

Bakan Soylu Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3.

Bakan Soylu Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3.4 milyon yeni nesil pasaport, 7,3 milyon sürücü belgesi verilmiş olup verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. Bakan Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, ülke genelinde 1328 noktadan günde 250 bin kişinin hizmet aldığını söyledi. Ehliyet ve pasaport işlemlerinin de devriyle büyük iş yükü ve bunun gerektirdiği yatırımların söz konusu olduğunu belirten Soylu, yeni nüfus müdürlüğü konseptinin bu yeni dönemin ihtiyaçları gözetilerek, oluşturulduğunu aktardı. Bakan Soylu, Özellikle personel takviyemiz ve yeni randevu verme sistemimizle randevu verme süresi 1 güne, işlem süreleri 8 dakikaya düştü. 2017 yılından sonra yıllık işlem hacmi yaklaşık 50 milyona yükseldi. 3'ü bir yerde projesiyle pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı için tek başvuru ve bir kez verilen parmak izi, fotoğraf ve imza ile işlem gerçekleştirilir hale geldi. Türkiye genelinde 801 pasaport başvuru noktası, 808 sürücü belgesi başvuru noktası hizmet veriyor ve müracaattan 1,3 günde belgelerin sahiplerine teslimi sağlanıyor. Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır. Yıl bittiğinde 50 milyonu aşacağımızı düşünüyorum diye konuştu.

Antalya-bakan soylu türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:05 Kaynak: DHA
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