Son Dakika Haberleri: Antalya Balık Tutmak İsterken Kayalıklardan Düştü

Antalya Balık Tutmak İsterken Kayalıklardan Düştü

1 saat önce

Balık tutmak isterken kayalıklardan düştüANTALYA'da amatör balıkçı Hakan Bircan, balık tutmak için indiği falezlerde dengesini kaybedince yaklaşık 6 metreden kayaların üzerine düştü.

Antalya Balık Tutmak İsterken Kayalıklardan Düştü, System.String[]
Balık tutmak isterken kayalıklardan düştü

ANTALYA'da amatör balıkçı Hakan Bircan, balık tutmak için indiği falezlerde dengesini kaybedince yaklaşık 6 metreden kayaların üzerine düştü. Yaralanan Bircan, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. Balık tutmak için falezlere gelen Hakan Bircan, kayalıklar arasından geçmek isterken dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklar üzerinde bulunan Bircan'a, itfaiye ekipleri güçlükle ulaştı. Ağır yaralanan Bircan, ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla Kaleiçi Yat Limanı'na, oradan da ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Bircan'a ait sırt çantası ile oltası da ekipler tarafından kayalıklar üzerinden alındı.

Olay sırasında Hakan Bircan'ın yanında olduğunu söyleyen Mehmet Altuntaş adlı amatör balıkçı, "Diğer kayanın ucuna gitmek istediğini söyledi. Kendisini uyardım, 'gitme' dedim. Ama dinlemedi. Çıkmasıyla düşmesi bir oldu" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:43 Kaynak: DHA

İtfaiye, Muratpaşa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 18:56:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Balık Tutmak İsterken Kayalıklardan Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]