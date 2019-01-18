Antalya Balık Tutmak İsterken Kayalıklardan Düştü

Balık tutmak isterken kayalıklardan düştü
ANTALYA'da amatör balıkçı Hakan Bircan, balık tutmak için indiği falezlerde dengesini kaybedince yaklaşık 6 metreden kayaların üzerine düştü. Yaralanan Bircan, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa
ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. Balık tutmak için falezlere gelen Hakan Bircan, kayalıklar arasından geçmek isterken dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklar üzerinde bulunan Bircan'a, itfaiye ekipleri güçlükle ulaştı. Ağır yaralanan Bircan, ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na ait botla Kaleiçi Yat Limanı'na, oradan da ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Bircan'a ait sırt çantası ile oltası da ekipler tarafından kayalıklar üzerinden alındı.
Olay sırasında Hakan Bircan'ın yanında olduğunu söyleyen Mehmet Altuntaş
adlı amatör balıkçı, "Diğer kayanın ucuna gitmek istediğini söyledi. Kendisini uyardım, 'gitme' dedim. Ama dinlemedi. Çıkmasıyla düşmesi bir oldu" dedi.