ANTALYA Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı - Son Dakika

ANTALYA Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı

6 saat önce

Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığıTARIM ve Orman Bakanlığı'nın, zehirli balon balığı için 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi, balıkçıları memnun etmişti.

Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın, zehirli balon balığı için 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi, balıkçıları memnun etmişti. Balıkçılar, balon balığının avlanması için bakanlığın mevzuat değişikliği yapmasını bekliyor. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para" dedi.

Akdeniz sahillerinde görülmeye ilk olarak 2000'li yıllarda başlayan ve 7 türü olan zehirli balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi balıkçıları memnun etmişti. 15 Nisan'da başlayacak olan denizde avlanma yasağı öncesi balıkçılar, ağları delen ve misinaları koparan zehirli balon balığı için hazırlıklarını yapıyor.

'TEL MİSİNA KULLANACAĞIZ'

Antalya kent merkezinde bölgenin balık ihtiyacını karşılayan 110 balıkçının üye olduğu Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, bakanlığın projesinin yerinde olduğunu söyledi. Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Balon balığı oltadaki yemi yedikten sonra misinayı koparıyor. 300 paraketa atıyoruz, 150'sini koparıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para. Balon balığının kola kutusunu koparması ise önemli değil, tel veya çelik misinayı koparamaz" diye konuştu.

'BÜYÜK BALIKÇILARA TEŞVİK VERİLSİN'

38 yıllık balıkçı Cemal Talas ise büyük çaplı sac teknelerle bu işin üstesinden gelinebileceğini söyledi. "Daha fazla tutma şansları var" diyen Talas, "Devletin bu konuda teşvik vermesi lazım. Bizim ağlarımız küçük" dedi. Talas, "Olay, koronavirüs gibi olunca önlem alıyoruz. Büyük balıkçı bunu ağlarla yakalar. Bizim tuttuğumuz balon balığı ile Akdeniz'de balon balığı tükenmez ama teşvik verilirse bizim için çok iyi olur" dedi.

'MEVZUAT BİR AN ÖNCE SONUÇLANSIN'

Antalyalı Süleyman Emen, bakanlığın balon balığı konusunda ödemenin nasıl yapılacağına bir an önce açıklık getirmesi gerektiğini söyledi. 40 yıllık balıkçı Emen, şöyle konuştu:

"Koronavirüs çıktı, restoranlar kapandı. Tuttuğumuz balığı nereye vereceğiz. Biz balon balığını tel veya çelik misina ile avlarız. Ben günde 150 ile 200 balon balığı tutarım. Her taraf kaynıyor. Büyük ağları koparıyor, yırtıyor. En büyük dileğimiz bakanlığın bir an önce mevzuatı sonuçlandırması. Korona var balık da satamayacağız. En azından 3, 5 kuruş kazanırız."

Tarım ve Orman Bakanlığı, zehirli olması yüzünden balon balığının avlanması ve karaya çıkarılmasını 2008 yılındaki genelge ile yasaklamıştı. Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı için hazırlanan proje, geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon görüşmelerinde 'Kuyruğu getir 5 lira al' projesi dile getirilmiş, mücadele şekli anlatılmıştı.

ANTALYA Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:11 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:53
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi         
23:00
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı         
22:18
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı         
20:46
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 16:47:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]