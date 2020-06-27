ANTALYA Balkonda mahsur kalan anne ile kızını itfaiye kurtardı - Son Dakika

ANTALYA Balkonda mahsur kalan anne ile kızını itfaiye kurtardı
Balkonda mahsur kalan anne ile kızını itfaiye kurtardıAntalya'da çıktıkları balkonda kapının kolunun kırılmasıyla mahsur kalan anne Bedriye Bozkurt (90) ile kızı Asuman Bozkurt (65), itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona çıkıp kapıyı açmasıyla kurtarıldı.
Balkonda mahsur kalan anne ile kızını itfaiye kurtardı
Antalya'da çıktıkları balkonda kapının kolunun kırılmasıyla mahsur kalan anne Bedriye Bozkurt (90) ile kızı Asuman Bozkurt (65), itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona çıkıp kapıyı açmasıyla kurtarıldı.
Olay, saat 15.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem mahallesi Meltem caddesi üzerinde bulunan 8 katlı Özlem Sitesi'nin 3'üncü katında meydana geldi. Bir süre dinlenmek için kızı Asuman Bozkurt ile balkona çıkan Bedriye Bozkurt, kapı kolunun kırılması sonucu mahmur kaldı. Bir süre kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan anne ile kızı başarılı olamayınca telefonla yakınlarından ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 3'üncü katta anne ile kızın bulunduğu balkona çıktı. Burada balkon kapısını alet yardımıyla açan ekipler, anne Bedriye Bozkurt ile kızı Asuman Bozkurt'u kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:56 Kaynak: DHA
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