ANTALYA Balon balığı öldürüyordu - Son Dakika

Balon balığı öldürüyordu

Antalya'da 3 arkadaş yedikleri balon balığından zehirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde geçen 10 Mayıs'ta bir pasaj içerisinde meydana geldi. Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46), pasaj içerisinde sohbet ederken yanlarına gelen seyyar balıkçıdan poşet içerisindeki balığı satın aldı. Arkadaşlar, hemen orada pişirdikleri balığı alkolle birlikte tükettikten sonra ayrıldı.

Hükümdar Akbay, bundan sonra yaşananları DHA'ya anlattı. Aldıkları balığın balon balığı olduğunu bilmediğini ifade eden Hükümdar Akbay, "Ben eve geldim. Bir anda ateşim çıktı. Soğuk duşun altına koştum. Ardından istifra ettim. Dinlenirken telefon geldi. Benimle balık yiyen arkadaşlarım hastaneye kaldırılmış. Onlarla alkol aldığımı gören arkadaşlarım beni de arayarak, 'Abi bunlar zehirlenmiş. Sen de hazırlan gelip seni hastaneye götüreceğiz' dediler. Sonra yanıma geldiler. Giyimdim ama merdivenleri inemedim. Ayaklarım tutmuyordu. Arkadaşlarım omzuma girerek beni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak orada da yoğun bakımlar dolu olduğu için özel bir hastaneye sevk ettiler. İki gün yoğun bakımda kaldım" dedi.

İNSAN HAYATIYLA OYNUYORLAR

Aradan 5 gün geçtiğini ve yeni yürümeye başladığını sözlerine ekleyen Hükümdar Akbay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ben çok kötüydüm. Yeni yeni kendime gelmeye başladım. Ali Akgül biraz daha iyi gibi ama Nedim'in durumu iyi değil. Hayati tehlikesinin sürdüğünü söylüyorlar. Günahtır, ayıptır, yazıktır. 3 kuruş para kazanmak için insan hayatı ile oynuyorlar. Ben balon balığını biliyorum ancak bize fileto şeklinde verildiği için anlayamadım. Bilmediğimiz insanlardan da balık almamamız gerekiyormuş."

TOKSİN BALIĞIN ETİNE İŞLER

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığının özellikle yaz aylarına girilirken öldürücü etkiye sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaz başı balon balıklarının üreme dönemidir. Bu dönemde toksin artışı vardır. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Ayrıca bu balık bekletilirse karaciğer dokusu ve yumurtası da dağılır. Toksin böylece balığın etine işler. O zaman da zehir etkisi aynı derecede kuvvetli olur. Vatandaşımız dikkat etmeli. Bilmediği balığı yememeli."

AYAKTA FELÇ OLUŞTURUR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balıklarının satışını yasakladığına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Muhtemelen bu kaçak bir sızıntı. Vatandaş da elden, poşetten satılan balıktan alınca bu durum yaşandı. Bu balık yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. Ölüme varan sonuçlar doğurur. Bu kişiler ucuz kurtulmuş" diye konuştu.