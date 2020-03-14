ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi - Son Dakika

ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi

6 saat önce

ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi.

ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi

ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:52 Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:50 Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı
23:50 "VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı"
23:48 Konya'da eski kömür ocağındaki gölete düşen genç öldü
23:46 Senegal'de koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 23:54:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]