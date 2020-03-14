ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi - Son Dakika

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ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi
6 saat önce
ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:33 Kaynak: DHA
ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi
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