Antalya bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı; bir saat 10 dakika sonra ikna edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı; bir saat 10 dakika sonra ikna edildi - Son Dakika

Antalya bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı; bir saat 10 dakika sonra ikna edildi

6 saat önce

Bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı; bir saat 10 dakika sonra ikna edildiAntalya'da, banka şubesine silahla giren Kırgızistan uyruklu, güvenlik personeli ve çaycıyı rehin aldı.

Bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı; bir saat 10 dakika sonra ikna edildi

Antalya'da, banka şubesine silahla giren Kırgızistan uyruklu, güvenlik personeli ve çaycıyı rehin aldı. Silahlı kişiyi etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Özel Harekat ekipleri, operasyona hazırlanırken, silahlı kişi, ikna edilmeye çalışıldı. Kırgız vatandaşı silahlı kişi, olaydan yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra polis tarafından ikna edildi.

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, özel banka şubesine, saat 09.30 sıralarında gelen kişi, silahını çıkararak, banka güvenlik görevlisini rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı halde banka şubesine giren kişi, Üzerimde bomba var, herkes dışarı çıksın dedi. Personelin banka şubesini boşaltmasının ardından içeride silahlı kişi, güvenlik görevlisi ile çaycı dışında kimse kalmadı. Silahlı kişi, çalışanların dışarı çıkmasının ardından şubenin kapısını kilitledi. Silahlı kişi, bir süre sonra özel güvenlik görevlisinin de silahını eline aldı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek, ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Polisin geldiğini gören silahlı kişi, rehin aldığı 2 kişiyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı.

GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bir süre sonra banka şubesinden giren 2 polis, silahlı kişiyi ikna etmek için konuşma yapmaya başladı. Kırgız olduğu öğrenilen silahlı kişi, polise, Benim her şeyimi elimden aldılar, yetkili biriyle görüşmek istiyorum dedi.

Banka şubesi çalışanları, olay anında çok korktuklarını belirtti. Sadece cep telefonlarını alarak şubeden çıktıklarını belirten çalışanlar, başka bir şey alamadıklarını söyledi.

BİR SAAT 10 DAKİKA SONRA İKNA EDİLDİ

Antalya'da banka şubesine girip iki kişiyi rehin alan Kırgız vatandaşı silahlı kişi, olaydan yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra polis tarafından ikna edildi. Gözaltına alınarak banka şubesinden çıkartılan kişi, ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü.

Antalya bankaya girdi, 2 kişiyi rehin aldı; bir saat 10 dakika sonra ikna edildi

Kırgızistan, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
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