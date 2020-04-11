ANTALYA Banyoda düşen kadın balkondan girilerek kurtarıldı - Son Dakika

Banyoda düşen kadın balkondan girilerek kurtarıldı

*- Antalya'da yalnız yaşadığı evinde banyoda düşen Münire Çimen (84), düştüğü yerden kalkamayınca komşularından yardım istedi.

*- Yaşlı kadın, itfaiyenin balkondan girmesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 8 katlı binanın 3'üncü katında tek başına oturan Münire Çimen, öğlen saatlerinde banyoya girdi. Banyodan çıktığı sırada ayağı kayan yaşlı kadın yere düştü. Düştüğü yerden kalkamayan Çimen, yakınında bulunan cep telefonuyla komşusundan yardım istedi. Sokak kapısında anahtar bulunması nedeniyle, komşusu kendisinde bulunan anahtarla eve giremedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri merdiveni 3'üncü kata yanaştırarak balkondan eve girdi. Kapının açılmasıyla eve giren sağlık ekipleri yaşlı kadını ayakta muayene etti. Sağlığının iyi olduğunu söyleyen kadın, hastaneye gitmek istemedi.

Çimen, "Banyodan sonra düştüm. Kalkamadığım için komşularımdan yardım istedim. Sağlığım iyi o yüzden hastaneye gitmek istemedim" dedi.