Antalya Barosundan avukata bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüphelinin serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
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Antalya Barosundan avukata bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüphelinin serbest bırakılmasına tepki

03.10.2022 13:51
Antalya Barosundan avukata bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüphelinin serbest bırakılmasına tepki

Antalya Barosu, avukat Mesut Oğuz'a görevi başında bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Antalya Barosu, avukat Mesut Oğuz'a görevi başında bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, adliye bahçesinde gazetecilere, meslektaşları Mesut Oğuz'un 26 Eylül günü icra dosya takibi sırasında borçlunun bıçaklı saldırısına uğradığını anımsattı.

Kendisini koruyan Oğuz'un ölümden kurtulduğunu ifade eden Geçilmez, "Şüpheli, bıçaklı saldırı ve polislerin yanında devam ettiği hakaretler ve ölüm tehditleri nedeniyle tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılma kararına yapılan itiraz Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bir avukatı mesleki faaliyetinden dolayı öldürmeye çalışan, bundan sonra da eylemlerine devam etmesi muhtemel olan şüphelinin serbest bırakılmasını anlamamız, kabul etmemiz beklenemez." ifadelerini kullandı.

Avukat Mesut Oğuz ise saldırının bütün meslektaşlarına yapıldığını dile getirdi.

Kendisini 3 ay önce ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Oğuz, "Annemi, çocuğumu, eşimi öldürmek, soyumu kurutmakla tehdit eden bu caninin, son 1 ayda gönderdiği 140 mesajda yine savcılığa iletilmiştir. Kendisinin 50'ye yakın suç dosyası vardır. Hakkında yakalama kararı olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır." dedi.

Açıklamaya, Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya ve avukatlar da destek verdi.

Bu arada, eşinin yaptığı "Aile içi şiddet" şikayeti nedeniyle gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Olay

Antalya Barosuna kayıtlı avukat Mesut Oğuz, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde müvekkiline ait bir bina için yapılan ihbara gittiğinde, binadan 3 ay önce tahliye edilen Murat A'nın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Oğuz, saldırıdan yara almadan kurtulmayı başarırken, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Murat A, daha sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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