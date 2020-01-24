Antalya Barosu'ndan Uğur Mumcu'yu anma etkinliği - Son Dakika

Antalya Barosu avukatları, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 27'nci yılı nedeniyle anma etkinliği düzenledi.

Antalya Adliyesi önünde toplanan baro avukatları, ellerindeki döviz ve pankartlarla geçmişte işlenen aydınlatılamayan faili meçhul cinayetlere tepki gösterdi.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, burada yaptığı konuşmada, baro olarak toplumun belleği olacaklarını ifade etti.

Herkes için adalet istediklerini ifade eden Balkan, "Bizler adaleti, demokrasiyi ve hukuk devletini savunanlar olarak faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar aydınlatılıncaya kadar çalışacağız." diye konuştu.