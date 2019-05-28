Son Dakika Haberleri: ANTALYA Başkan Böcek, asfalt çalışmalarını inceledi
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA Başkan Böcek, asfalt çalışmalarını inceledi

27 dakika önce

Başkan Böcek, asfalt çalışmalarını incelediANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Böcek, asfalt çalışmalarını inceledi
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ilçesindeki Çandır Mahallesi'nde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt ekibinden bilgi alan Böcek, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Büyükşehir olarak bütün yollarda var olduklarını belirten Böcek, 2 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Çandır'ın Antalya için önemli bir noktada bulunduğunu dile getiren Böcek, '1 milyon 250 bin liralık yolun maliyeti oldu. Altyapısı tamamlanan bütün yollarda sıcak asfalt çalışmasını tamamlayacağız. Onun dışında kalan yollarda da satıh kaplama yapacağız. Bayrama kadar bu yolu tamamlayacağız. 913 mahallede kapalı yol yok. Yollar önemli ama sıcak asfalt daha önemli. Burada sıcak asfalt döküyoruz ama dağlarda da kar nedeniyle kapanan yolları açmaya çalışıyoruz. Antalya'da bir tarafa denize girilirken, bir yandan da karla mücadele ediyoruz" diye konuştu.
Asfalt çalışmasının ardından Böcek, Çandır Toptancı Hali'nde vatandaşları ziyaret etti.
ANTALYA Başkan Böcek, asfalt çalışmalarını inceledi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:50 Kaynak: DHA
Çandır, serik, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Turizmi Tüm Zamanların Mayıs Ayı Gün Rekorunu Kırdı Falezlerden Atlayan Genç Kız, Sedye İle Elden Ele Ambulansa Taşındı Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı Sözlüsüne 'hakkını helal et' mesajı gönderip, kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Başkan Böcek, asfalt çalışmalarını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]