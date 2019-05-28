ANTALYA Başkan Böcek, asfalt çalışmalarını inceledi

Başkan Böcek, asfalt çalışmalarını incelediANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ilçesindeki Çandır Mahallesi'nde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt ekibinden bilgi alan Böcek, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Büyükşehir olarak bütün yollarda var olduklarını belirten Böcek, 2 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Çandır'ın Antalya için önemli bir noktada bulunduğunu dile getiren Böcek, '1 milyon 250 bin liralık yolun maliyeti oldu. Altyapısı tamamlanan bütün yollarda sıcak asfalt çalışmasını tamamlayacağız. Onun dışında kalan yollarda da satıh kaplama yapacağız. Bayrama kadar bu yolu tamamlayacağız. 913 mahallede kapalı yol yok. Yollar önemli ama sıcak asfalt daha önemli. Burada sıcak asfalt döküyoruz ama dağlarda da kar nedeniyle kapanan yolları açmaya çalışıyoruz. Antalya'da bir tarafa denize girilirken, bir yandan da karla mücadele ediyoruz" diye konuştu.Asfalt çalışmasının ardından Böcek, Çandır Toptancı Hali'nde vatandaşları ziyaret etti.