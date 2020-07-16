ANTALYA Başkan Böcek biçerdöverin direksonuna geçti, hasat sevincine ortak oldu - Son Dakika

ANTALYA Başkan Böcek biçerdöverin direksonuna geçti, hasat sevincine ortak oldu

Başkan Böcek biçerdöverin direksonuna geçti, hasat sevincine ortak olduANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli'de kadın üreticilerin siyez buğdayı hasadına katılarak, heyecanlarına ortak oldu.

Başkan Böcek biçerdöverin direksonuna geçti, hasat sevincine ortak oldu

Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli'de kadın üreticilerin siyez buğdayı hasadına katılarak, heyecanlarına ortak oldu. Hasadın bereketli olmasını dileyen Başkan Böcek, kadın üreticilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üyelerinin çoğunluğunu kadın üreticilerin oluşturduğu Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (KORKOOP) siyez buğdayı hasadına katıldı. Bir ara biçerdöverin direksiyonuna geçen Başkan Muhittin Böcek, buğday hasadı yaptı. Kadın üreticilerin heyecan ve sevincine ortak olan Başkan Böcek, hasadın bereketli olmasını diledi. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin kadınları üretime teşvik etmek ve kendilerine yeterli hale getirebilmek amacıyla Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte 'Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi'ni yürüttüğünü hatırlattı.

ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Yerelden kalkınma hedefiyle kooperatifçiliği desteklediklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, Korkutelili kadınlarımız daha önce yetiştirdikleri karakılçık ve köse buğdayların hasatlarını yapmıştı. Bugün de siyez buğdayının hasadını birlikte yapıyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran kadınlar olarak üretip evlerine katkı sağlıyorlar. Biz de 'Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar Projesi' ile onların ürettikleri ürünleri en iyi şekilde değerlendireceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla desteğimizi sürdüreceğiz. Gerek tarımsal üretim gerek hayvancılıkla ilgili yapmamız gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Hasadımızın hayırlı olmasını diliyorum dedi.

ERİŞTE TARHANA EKMEK YAPACAKLAR

Korkuteli Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dudu Kocabaş da bu yıl deneme olarak 60 dekar arazide karakılçık, köse ve siyez buğdayı ekimi yaptıklarını aktardı. Kocabaş, Hasat ettiğimiz buğdaylardan erişte, tarhana, un, ekşi mayalı ekmek gibi ürünler yaparak, halkımıza sağlıklı gıda sunmayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın üretime katkı sağlamasını, kazanç elde etmelerini amaçlıyoruz. Bunun yanında meyve üretimi de gerçekleştiriyoruz. Topladığımız meyveleri erkek üyelerimizle marketlere gönderiyoruz. Başkanımıza kooperatifimize katkı ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

BAŞKAN BÖCEK KAYISI TOPLADI

Kadın üreticilerle sohbet eden ve çalışmaları nedeniyle kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, KORKOOP'un Korkuteli'ne özgü Karyağdı Armudu bahçesini de ziyaret ederek, üretimle ilgili Kooperatif Başkanı Dudu Kocabaş'tan bilgi aldı. Başkan Böcek, ayrıca kayısı ağaçlarının dalından kayısı topladı.

Muhittin Böcek, Korkuteli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Başkan Böcek biçerdöverin direksonuna geçti, hasat sevincine ortak oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 19:33 Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
19:33
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:05:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Başkan Böcek biçerdöverin direksonuna geçti, hasat sevincine ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]