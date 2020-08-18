ANTALYA Başkan Uysal'ın pandemi desteğine mini konserli teşekkür - Son Dakika

Başkan Uysal'ın pandemi desteğine mini konserli teşekkür

Yenikapılılılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi müzisyenler, pandemi sürecinde, verdiği destek ve yaptığı yardımlardan dolayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a, canlı müzik performanslarıyla teşekkür etti. Başkan Uysal da makam odasında şarkı söyledi, ziyarete teşekkür etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yenikapılılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Battal Erdoğan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarete enstrümanları ile gelen Yenikapılılar, pandemi sürecinin, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama uygulandığı döneminde, Haşim İşcan, Gençlik, Zerdalilik ve Sinan mahallerine yapılan yardım ve destekler nedeniyle Başkan Uysal'a, canlı müzik performanslarıyla teşekkür etti.

Yenikapılılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, canlı müzik performansları ile Başkan Uysal'ın iki gün önceki doğum gününü de kutladı. Yenikapılılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği müzisyenleri, Antalya için klip yapmak istediklerini söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, belediye olarak, dernek müzisyenlerinin yapacağı klibe teknik destek vereceklerini söyledi.