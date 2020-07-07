ANTALYA Başsavcılıktan 'Arya' açıklaması - Son Dakika

Başsavcılıktan 'Arya' açıklaması

ANTALYA'da bazı sosyal medya platformlarında, 'Arya için adalet istiyoruz' başlığı adı altında yapılan paylaşımlarla ilgili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Bitmiş veya sonuca bağlanmış bir soruşturma söz konusu değildir" denildi.

Geçen günlerde Ş.A. adında 18 yaşında bir kız, bir sapığın kendisini telefonla sürekli aradığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Ağza alınmayacak küfürler eden kişinin, kendisine tecavüz edip öldüreceğini öne süren Ş.A., ses kayıtları ve ekran görüntüsü ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma devam ederken, bazı sosyal medya platformlarında, olayla ilgili olarak savcılığın kovuşturmaya ve suça dair kanıt bulamadığı iddia edildi.

Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yazılı bir açıklamada bulundu, şu cümlelere yer verdi:

'Mağdur Ş.A.'nın çektiği videoları 'Tik Tok' isimli sosyal medya platformunda paylaştıktan sonra kendisine bilmediği bir numaradan mesaj gelmesi üzerine bu numarayı aradığında bir erkek şahsın tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede arayan numaranın İ.I.'ya ait olduğu tespit edilmiş ise de bu şahsın ifadesinde söz konusu telefon hattını oğlu B.I.'nın kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerin de bu beyanı doğrulaması üzerine soruşturmaya B.I. üzerinden devam edilmiştir. Bu nedenle baba İ.I. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar mağdur Ş.A'ya tebliğ edilmiştir. Mağdurun sosyal medya paylaşımlarında belirttiği karar bu usuli hususa ilişkin olup, olayın esası ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca süreç içerisinde mağdura ve ailesine ulaşılmış, şüpheliden başka bir telefon tehdidi almadıkları anlaşılmış olup Kayseri'de bulunan şüpheli B.I. hakkında başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir. Sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi şüphelinin bulunmadığına ya da ifadesinin alınmadığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, bitmiş veya sonuca bağlanmış bir soruşturma da söz konusu değildir."