Antalya Baykal Dan İlk Ziyaret CHP İl Başkanlığına

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı. Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'ya dönen CHP Milletvekili Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ın evinden ilk kez dışarı çıktı. Baykal ilk ziyaretini, CHP Antalya İl Başkanlığı'na yaptı. Muratpaşa Belediyesi'ne ait bir araçla tekerlekli sandalye ile parti binasına gelen Baykal'a, kızı Aslı Baykal da eşlik etti. Partilileri selamlayan Baykal, yeniden örgütüyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'a, Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazandırdığı için adını tarihe yazdırdığını söyleyen Baykal, partililerle tek tek ilgilendi. Ziyarette CHP İl örgütü yöneticileri, İl Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru da hazır bulundu. Baykal bugünkü ikinci ziyaretini, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yapacak.



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ANTALYA/DHA



(Tür: Yurt)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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