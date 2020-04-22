ANTALYA Bayrak talebini başkan yerine getirdi - Son Dakika

Bayrak talebini başkan yerine getirdi

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde sokağa çıkması yasak olan 70 yaşındaki Nadir Şentürk'ün Türk bayrağı isteğini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk bizzat evine giderek, yerine getirdi.

Elmalı'da yaşayan 70 yaşındaki Nadir Şentürk, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evine asmak için Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e sosyal medyadan ulaşıp büyük boy Türk bayrağı istedi. Nadir Şentürk, "Merhaba Sevgili Başkanım. Ben 65 yaş üstü olduğum için evde karantinadayım. Benim dışarı çıkma olanağım yok. Zatıalinizden bir ricam var. 23 Nisan'da balkonuma asmak üzere, büyük boy bir Türk bayrağı göndermenizi talep ediyorum" diye yazdı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, vatandaşa telefon numarasından ulaştı. Nadir Öztürk için 2x3 metre boyunda bir Türk bayrağı satın aldırdı. Bir de Atatürk posterini çerçeveleterek hazırladı. Başkan Öztürk, Nadir Şentürk'ü telefonla arayarak, randevu alıp evine gitti. Başkan Öztürk'ü karşısında gören üç çocuk babası Nadir Şentürk, evine buyur etti. Başkan Öztürk, önce Türk bayrağını teslim etti ardından Atatürk posterini hediye etti. Nadir Şentürk, Başkan Öztürk'ü evinin balkonundan bayrağı ve Atatürk posterini göstererek uğurladı.

Nadir Şentürk, "Ben sosyal medyadan mesaj attım. Başkanım bana 10 dakika sonra bana dönüş yaptı. Bana mesaj attı. 'Arkadaşlara talimat vereceğim' dedi. Bizleri kırmadı. Kendisi getirdi evimize. Teşekkür ederim" dedi.