ANTALYA Bayram arifesinde mezarlıklar dolup taştı - Son Dakika

Bayram arifesinde mezarlıklar dolup taştı

Antalya'da Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla mezarlıklar dolup taştı. Andızlı ve Uncalı mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Antalyalılar, şehitlikleri de unutmadı.

Her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayram da mezarlıklar, yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar, Uncalı Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ni de unutmadı. Sabah erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen Antalyalılar mezarların başında dua etti, mezarların üzerini çiçeklerle donattı. Araç girişinin yasak olduğu Uncalı Mezarlığı'nda engelli ve yaşlılar için akülü araçlar tahsis edildi.

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Hakan Eroğlu da garnizon şehitliğini ziyaret etti. Piyade Albay Eroğlu, şehitlikteki ailelerin bayramını kutlayarak şehit mezarlarına çiçek bıraktı.