ANTALYA Bayramda 910 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş kurban edildi - Son Dakika

ANTALYA Bayramda 910 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş kurban edildi

Bayramda 910 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş kurban edildiTÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, Türkiye genelinde 2020 yılı Kurban Bayramı'nda yaklaşık 910 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş hayvan kurban edildiğini açıkladı.

Bayramda 910 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş kurban edildi

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, Türkiye genelinde 2020 yılı Kurban Bayramı'nda yaklaşık 910 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş hayvan kurban edildiğini açıkladı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'de Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan sayısını açıkladı. Yardımcı, Türkiye genelinde kurban bayramlarında 2017 yılında 950 bin büyükbaş, 2 milyon küçükbaş, 2018 yılında 879 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş, 2019 yılında 900 bin büyükbaş, 2 milyon 900 bin küçükbaş, 2020 yılında ise tahmini 910 bin büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini söyledi.

ANTALYA'DA BU YIL 14 BİN BÜYÜKBAŞ, 185 BİN KÜÇÜKBAŞ KURBAN EDİLDİ

Kurban Bayramı'nda Antalya'da kesilen hayvan sayısını da açıklayan Yardımcı, 2017 yılında 9 bin büyükbaş, 150 bin küçükbaş, 2018 yılında 10 bin büyükbaş, 180 bin küçükbaş, 2019 yılında 11 bin büyükbaş, 185 bin küçükbaş, 2020 yılında 14 bin büyükbaş ve 185 bin küçükbaş hayvan kesildiğini aktardı.

KESİLEN HAYVAN SAYISINDA ARTIŞ

Antalya'da 2017 ile 2020 yılları arasında her geçen yıl Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan sayısında artış yaşandığını anlatan Osman Yardımcı, en büyük artışın büyükbaş hayvan kesiminde olduğunu söyledi. Bu yıl pandemi dolayısıyla insanların endişe yaşadığını belirten Osman Yardımcı, 'Pandemi dönemi için kurban kesiminde azalma olur dediler. Ama devletin aldığı tedbirlere göre bu sene artmış. Küçükbaş ise aynı seviyede kalmış. Türkiye ve Antalya'da aynı şekilde kalmış" dedi.

'ÖNLEM VE KURALLARA UYULDU'

Yardımcı, 'Pandemi dönemi dolayısıyla ve randevu sistemi olduğu halde yine de kesilen kurban sayısı düşmemişse ne mutlu bize. Kurban Bayramı'nda dini vecibelerimizi yerine getirerek elimizden geleni yaptık. Türkiye çapında devletin koyduğu önlem ve kurallara tüm esnafımız uydu" diye konuştu.

'BU SENE KURBANI ÇOK İYİ GEÇİRDİK'

Bu sene pandemi nedeniyle randevu sistemi uygulandığını hatırlatan Yardımcı, 'Bu sene kurbanı çok iyi geçirdik. Randevu sistemiyle dükkanlarımızda çok rahat ettik. İşlerimiz yoğun olsa da dükkanlarımıza tıka basa müşterilerimizi almadık. Tüm depolarımız çalıştırdık. Herkesi sıraya koyarak işlemlerimizi yaptık. Hem vatandaş için iyi oldu hem de etler dinlendi" dedi.

'RANDEVU SİSTEMİ DEVAM ETMELİ'

Mezbahanelerde de randevu sisteminin uygulandığını belirten Osman Yardımcı, pandemi dönemi geçse bile randevu sisteminin her sene uygulanması gerektiğini söyledi. Yardımcı, "Kesim yerlerinde 10'ar kişi aldık. Ne izdiham oldu ne de kötü görüntü oluştu. Bence bu şekilde devam etmesi daha iyi olacaktır" diye konuştu.

ANTALYA Bayramda 910 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş kurban edildi

Osman Yardımcı, Kurban Bayramı, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:26

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Bayramda 910 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş kurban edildi - Son Dakika
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