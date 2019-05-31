Son Dakika Haberleri: Antalya bayramda nüfusu kadar ziyaretçi ağırlayacak
Son Dakika Güncel Haber

Antalya bayramda nüfusu kadar ziyaretçi ağırlayacak

1 saat önce

Uzun Ramazan Bayramı tatili Antalya'ya ekonomide büyük ivme kazandıracak.

Antalya bayramda nüfusu kadar ziyaretçi ağırlayacak, System.String[]
Uzun Ramazan Bayramı tatili Antalya'ya ekonomide büyük ivme kazandıracak. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Türkiye genelinde 5 milyon kişinin kara, deniz ve havayolu ile seyahat edeceği ve bunun 10 milyar TL gibi bir ekonomik hareketlilik kazandıracağı görünüyor" dedi.

Ramazan ayının son günlerine doğru gelinmesiyle 9 günlük bayram tatili hazırlıkları da hız kazandı. Ramazan Bayramı tatili, 1 Haziran Cumartesi günü başlayıp 9 Haziran Pazar günü son erecek. Özellikle Akdeniz'de otellerin büyük bir bölümünün dolması turizmcilere de bayram sevinci yaşattı. Otellerde bayram için son hazırlıklar tamamlandı. Turizmcilere göre yarın başlayacak olan bayram tatilindeki turist hareketliliği ekonomide 10 milyar liralık hareketliliğe neden olacak. Antalya yerli turistten yazlıkçı, günübirlik gelenler, dost ve akraba ziyaretçileriyle ve yabancı turistle birlikte 2 milyon kişiyi misafir edecek. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaklaşık 650 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Antalya'da otellerde yüzde 100'e varan doluluk olduğunu belirtti. Ayık yüzde 20 yerli turistle beraber bayramdaki turizm hareketliliğin 2 milyonu bulacağını kaydetti. Ayık, "Antalya bu bayramda nüfusuna yakın oranda tatilci ağırlayacak" ifadelerini kullandı.

POYD Başkanı Atmaca: "5 milyon kişi seyahat edecek"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, otellerin dolduğunu ve 9 günlük tatilin Antalya'ya çok ciddi bir ivme kazandıracağını belirterek, "Antalya Türkiye turizminin başkenti ve en çok talep gören tatil yeri, bu nedenle çok ciddi bir kalabalık ve buna bağlı önemli bir ekonomik kazanım olacak. Tesislerimizin büyük bir bölümü doldu. Türkiye genelinde 5 milyon kişinin kara, deniz ve havayolu ile seyahat edeceği ve bunun 10 milyar TL gibi bir ekonomik hareketlilik kazandıracağı görünüyor" diye konuştu.

Atmaca, herkesin Ramazan Bayramını kutlayarak, "Bu uzun tatilin bayram tadında geçmesi için özellikle karayolu ile seyahat edecek vatandaşlarımızı her zamankinden daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Trafik kurallarına uymalarını hatırlatarak, geç gidin ama güç gitmeyin diyorum. Bu uzun tatilin unutulmaz anılar ile hatırlanması için bizler sizleri bekliyoruz" mesajını verdi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:58 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adam, torununun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı TUNCELİ VAŞAK, BU KEZ TUNCELİ MERKEZDE GÖRÜNTÜLENDİ

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:13:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya bayramda nüfusu kadar ziyaretçi ağırlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]