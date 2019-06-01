Antalya, bayramdaki trafik yoğunluğuna hazır

Antalya, bayramdaki trafik yoğunluğuna hazır9 günlük Ramazan bayramı tatilinde vatandaşların en fazla tercih edeceği iller arasında yer alan, yaklaşık 1 milyon kişinin gelmesinin beklendiği turizm kenti Antalya'da, tatilcilerin güvenli yolculuğu için havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldıBayram süresinde tam kadro görevde olacak olan Antalya emniyeti, vatandaşların güvenilir bir bayram geçirmesi için çalışacakNüfusun iki kat artacağı Antalya'da, kente giriş noktalarındaki trafik yoğunluğu havadan helikopterle denetleniyorANTALYA - 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde vatandaşların en fazla tercih edeceği iller arasında yer alan, yaklaşık 1 milyon kişinin gelmesinin beklendiği turizm kenti Antalya'da, tatilcilerin güvenli yolculuğu için havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı.Turizm kenti Antalya 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle en çok tercih edilecek iller arasında yer alıyor. Yabancı misafirlerle birlikte yaklaşık 2 milyon kişinin seyahat edeceği Antalya'da, güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Bayram süresinde tüm personelin izni iptal edilirken, günde ortalama 2 bin 300 polisin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacağı belirtildi. Özellikle bayramlarda meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesi için Antalya Emniyet Müdürlüğü bir dizi önlemler aldı.Trafik ekipleri kente karayoluyla giriş noktaları Döşemealtı, Korkuteli, Konyaaltı, Kemer, Manavgat, Alanya ve Kaş ilçelerinde denetimlerini arttırdı. Uygulamaların amacının ceza yazmak olmadığı, vatandaşların uyarılarak, herhangi bir yaralanma yada ölüm olayının yaşanmaması için çaba sarf edildiğine dikkat çekildi.Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, helikopter ile havadan denetim yaptı. Çalhan, yaklaşık 2 saat süren denetimde havadan, Alanya, Gazipaşa, Korkuteli, Kepez ve Burdur ve Isparta yolunda trafik yoğunluğunu inceledi. Hüseyin Çalhan, yoğunluk olan noktalarda, yerde denetim yapan ekiplerle iletişime geçerek alınması gereken önlemleri bildirdi."Yoğun denetim"Açıklamalarda bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, bayram tedbirleri kapsamında, trafik denetlemelerinin yoğun olarak gece-gündüz devam edeceğinin altını çizdi.Çalhan, il dışından gelen yolcuların trafik güvenliğini sağlamak için de önlem aldıklarını dile getirdi. Bayram tatili boyunca helikopter, drone, seçici göz ve radar denetimlerini yoğunlaştıracaklarını kaydeden Hüseyin Çalhan, "Yol kullanıcılarımızın bayramı rahat bir şekilde geçirmeleri için sabırlı, dikkatli ve kurallara uygun şekilde hareket ederek çalışıyoruz" dedi."Kazasız bir bayram"En yoğun trafik akış bölgelerini aktaran Çalhan, şöyle konuştu:"Mersin-Antalya karayolunda yoğunluğun çok olabileceği bekleniyor. Kemer karayolundan Fethiye güzergahı dahil olmak üzere bu yollarda yoğunluğu bekliyoruz. Korkuteli Yolu ve Kepez Kavşağı'nda da kısmen bir yoğunluk yaşanabilir. Bu konuda tüm trafik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü bazında alınmıştır. Personelin izinleri kaldırmak suretiyle tüm personel bayram tedbirleri kapsamında göreve odaklanarak, kazasız bir bayram geçirmek için var gücüyle çalışacak.""Havadan denetimHelikopter denetiminde ilk durağın Mersin karayolu olduğunu belirten Çalhan, "Gazipaşa sınırına kadar giderek trafik güvenliğini ve durumunu kontrol edeceğiz. Kural ihlali yapan sürücüleri karadaki istasyonumuza bildireceğiz. Drone de ise kavşaklarda kırmızı ışık ve emniyet kemeri uygulamalarında, sol şerit ihlallerinde, ağır taşıtlar üzerinde yolcu taşımacılığı yapanları tespit için kullanacağız" diye konuştu.