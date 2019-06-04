Son Dakika Haberleri: Antalya bayramı 'dolu dolu' yaşıyor
Son Dakika Genel Haber

Antalya bayramı 'dolu dolu' yaşıyor

1 saat önce

Antalya bayramı 'dolu dolu' yaşıyor Bayramın birinci günü, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde tatilciler yoğunluk oluşturduANTALYA - Antalya'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatilci yoğunluğu oluştu.

Antalya bayramı 'dolu dolu' yaşıyor
Bayramın birinci günü, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde tatilciler yoğunluk oluşturdu
ANTALYA - Antalya'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatilci yoğunluğu oluştu. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Kent yerlileri de oluşan yoğunluğa, 'Sahili ilk defa bu kadar dolu görüyoruz" yorumunda bulundu.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasından dolayı Antalya'ya akın eden yerli turistler, soluğu Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini çıkaranlar, Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı.
Bazı vatandaşlar deniz kenarında güneşlenmeyi, spor yapmayı, bazıları ise piknik yapmayı tercih etti.
"İlk defa bu kadar yoğun görüyoruz"
Sahile gelen vatandaşlardan Ayşenur Koçak, "Sıcakta evde duramadığımız için kendimizi sahile attık. Antalya yazın da kışın da güzel. 7 yıl önce geldim Antalya'ya ama sahili ilk defa bu kadar yoğun gördüm" dedi.
Tatilcilerden Nazlı Çekmece de, ailesiyle birlikte sahilde deniz ve piknik keyfi yaptıklarını anlattı. Çekmece, Keyifli bir bayram geçiriyoruz. Tatil dolayısıyla çok yoğunluk var ama gayet güzel" diye konuştu.
Antalya bayramı 'dolu dolu' yaşıyor
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:19 Kaynak: İHA
Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı A Milli Takım bayramlaştı Selçuk Şahin ve Emel Şahin Çeşme'de aşk tazeledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:32:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya bayramı 'dolu dolu' yaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]