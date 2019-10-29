Antalya bedenleriyle ay yıldız oluşturup, kumaşları birleştirerek türk bayrağı yaptılar

Bedenleriyle ay yıldız oluşturup, kumaşları birleştirerek Türk bayrağı yaptılar

Antalya'nın Finike ilçesinde, cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Düzenlenen programda öğrenciler, bedenleriyle ay yıldız oluştururken, şeritler halinde kesilmiş kumaşların dokunmasıyla 108 metrekarelik Türk bayrağı yapılması da ilgiyle izlendi.

Finike'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kaymakam Ergün Baysal'ın kaymakamlık binasında tebrikleri kabulüyle başladı. Finike 100'üncü Yıl Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa ise Kaymakam Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Başsavcı Uygur Kaan Arısoy, Finike Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alper Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, gaziler, muhtarlar ve kent sakinleri katıldı.

Kaymakam Baysal ve Başkan Geyikçi'nin tören alanına çıkarak, halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Baysal'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından tören geçişi yapıldı. Öğrencilerin şiirlerini seslendirdiği kutlamalarda, il ve ilçe düzeyinde gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

BAYRAK DOKUMA GÖSTERİSİNİ AYAKTA ALKIŞLADILAR

Finike Cengiz Topel Ortaokulu'nca hazırlanan Cumhuriyet Bayramı programında, 8'inci sınıf öğrencilerinin tören alanında ay yıldız oluşturarak, marş söylediği oratoryo gösterisi, beğeniyle izlendi. Törende şeritler halinde kesilmiş kumaşları alana taşıyan öğrenciler, bayrak dokuma yaparak, birleştirdi. 50 santim eninde 9 ve 12 metre uzunluğundaki 20 parçayı dokuma şeklinde birleştiren öğrenciler, 108 metrekarelik Türk bayrağı oluşturdu. Bayrak dokuma gösterisini törene katılanlar, ayakta alkışladı. Ay yıldız ve bayrak dokumada toplam 330 öğrenci görev aldı. Kaymakam Ergün Baysal ve protokol üyeleri, programın ardından öğrenciler ve dev bayrakla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.