Antalya Belediye Başkanı Türel ve Denizli'nin Kızı Lal, Mustafa Denizli İçin Hastanede
22 dakika önce
Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel ve deneyimli çalıştırıcının kızı Lal Denizli ziyaret etti.
Kasımpaşa
'nın Trabzonspor
ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli
'yi Antalya
Belediye Başkanı Menderes Türel
ve deneyimli çalıştırıcının kızı Lal
Denizli ziyaret etti. Kontrol amaçlı hastaneye giden ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa Denizli'nin kısa süre içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hastaneden detaylar
Menderes Türel ve Lal Denizli'den görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:16 Kaynak: DHA
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