Son Dakika Haberleri: Antalya Belediye Başkanı Türel ve Denizli'nin Kızı Lal, Mustafa Denizli İçin Hastanede

Antalya Belediye Başkanı Türel ve Denizli'nin Kızı Lal, Mustafa Denizli İçin Hastanede

56 dakika önce

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel ve deneyimli çalıştırıcının kızı Lal Denizli ziyaret etti.

Antalya Belediye Başkanı Türel ve Denizli'nin Kızı Lal, Mustafa Denizli İçin Hastanede, System.String[]
Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel ve deneyimli çalıştırıcının kızı Lal Denizli ziyaret etti. Kontrol amaçlı hastaneye giden ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa Denizli'nin kısa süre içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:19 Kaynak: DHA

Antalya, Değerli Taş, Denizli, Mustafa Denizli, Spor
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