Antalya Belediyesi: Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir - Son Dakika

Antalya Belediyesi: Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir
KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugün çekilen tomografisinde, akciğerlerinde iyileşme olduğu açıklandı.
KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugün çekilen tomografisinde, akciğerlerinde iyileşme olduğu açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından Başkan Muhittin Böcek'in son durumu hakkında yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir."
Son Dakika İsmail Kizek, pandemi sürecinin tekstil sektörü üzerindeki etkisi anlattı Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi 7 gündür aranan esnafın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Cemaatten istediği kadar para toplayamayan dilenci, camiye zarar verdi! O anlar kamerada Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın 3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı