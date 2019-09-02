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Antalya ben fero alanya'yı salladı

54 dakika önce

Ben Fero Alanya'yı salladıAntalya'nın Alanya ilçesinde konser veren ünlü rapçi Ben Fero söylediği şarkıları ve sahne performansıyla hayranlarından alkış aldı.

Ben Fero Alanya'yı salladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde konser veren ünlü rapçi Ben Fero söylediği şarkıları ve sahne performansıyla hayranlarından alkış aldı.

Bu yaz çıkardığı 'Demet Akalın' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan rapçi Ben Fero, Alanya'nın ünlü mekanı Illusion Event Hall'de sahneye çıktı. Mekanı dolduran yaklaşık 4 bin kişinin tezahürat ve alkışlarıyla sahneye çıkan Ben Fero, konserine '3-2-1' adlı şarkısıyla başladı. Ünlü rapçi daha sonra 'Mahallemiz Esmer', 'Biladerim İçin' gibi sevilen şarkılarını ardı ardına seslendirdi.

Son albüm şarkılarının yanı sıra eski bestelerini de seslendiren Ben Fero, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ben Fero, sahne performansı ve şarkılarıyla Alanyalı hayranlarından alkış aldı. Illusion Event Hall yetkilileri ise yaz konserleri çerçevesinde, yaz boyunca her hafta en sevilen müzik insanlarını Alanyalı eğlence severlerle buluşturacaklarını belirtti.

Demet Akalın, ben fero, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:49 Kaynak: DHA
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