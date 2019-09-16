Antalya benzin dolu kasada demlenen çay kamyoneti yaktı

Benzin dolu kasada demlenen çay kamyoneti yaktı

Antalya'da bir parkta çalışan belediye işçileri, belediyeye ait kamyonetin kasasında çay demlemek istedi. Kasada bulunan benzin dolu bidonlara tüpten alev sıçraması üzerine çıkan yangında, kamyonet tamamen yandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Atatürk Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, sabah saatlerinde bakım çalışması için parka geldi. İşçileri parka 07 FTF 09 plakalı kamyonetle getiren Yılmaz Canbakış aracı park etti. İşçiler, çalışmaya ara verdikleri sırada aracın kasa kısmında çay demlemeye başladı. Bu sırada iş makinelerinde kullanmak için kasada bulunan benzin dolu bidona tüpten alev sıçradı. Diğer benzin bidonlarının da yanmasıyla birlikte yangın bir anda bütün aracı sardı.

Kamyonetin yandığını gören ismi öğrenilemeyen işçi, o sırada araca doğru koşarak müdahalede bulunmak istedi. Kollarından hafif şekilde yaralanan işçi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, küle dönen araç çekici yardımıyla çekildi.

Aracın yandığı sırada çekilen görüntüler, 'Antalya Hakkında' adlı sosyal medya hesabından paylaşıldı.