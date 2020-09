ANTALYA Bilgisayar hediyesine kavuşan Yörük kızı Emine Teşekkür ediyorum - Son Dakika

Bilgisayar hediyesine kavuşan Yörük kızı Emine: Teşekkür ediyorum

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, bahar döneminde yaylaya çıkan ailesine hayvan otlatırken, yardım eden Emine Betül Küçükakça'ya (12), hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından söz verilen bilgisayar teslim edildi. Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Küçükakça, "Benim zor şartlarda eğitim gördüğümü gören Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bana bilgisayar hediye etti. Teşekkür ediyorum" dedi.

Akseki'ye bağlı Bucakkışla Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır oturan ve hayvancılıkla uğraşan Cemal ve Döndü Küçükakça çifti, her bahar döneminde Çimi-Ahmetler Yaylası'na çıkıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ailenin 3'ü okul çağındaki 4 çocuğu da yaylaya çıkarken, baba Cemal Küçükakça'nın hayvan otlatırken en büyük yardımcıları oldu. Ailenin ikinci çocuğu olan Emine Betül Küçükakça da her sabah babasıyla birlikte küçükbaşları otlatmaya götürüyor. Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Emine Betül, koyun otlatırken kitabını ise elinden düşürmüyor. Bulduğu her fırsatta kitap okuyan Emine Betül, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla ailesiyle birlikte Bucakkışla'daki evlerine geldi. Emine Betül'ün hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisine bilgisayar sözü verdi. BİLGİSAYARINI ALDI

Emine Betül Küçükakça'nın hediyesi olan dizüstü bilgisayar kendisine teslim edildi. Bilgisayarın yanında Emine Erdoğan'ın bir de mektup gönderdiği Emine Betül, büyük sevinç yaşadı. Bucakkışla'daki evinde bilgisayarıyla ders çalışan Emine Betül, yaşadığı büyük mutluluğu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Ailesinin hayvancılıkla uğraştığını ve bu nedenle göçebe yaşadıklarını söyleyen Emine Betül Küçükakça, "Buradan yaylaya, yayladan da buraya göçüyoruz. Koyunlarımızı otlatırken kitap okuyorum, defter alıp, günlük yazıyorum. Günde en az iki kitap okuyorum. Benim zor şartlarda eğitim gördüğümü gören Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bana bilgisayar hediye etti. Teşekkür ediyorum" dedi.

'OKUYUP, DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

Emine Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektubu da okuyan Emine Betül Küçükakça, "Bana bir mektup göndermiş çok duygulandım. Bu mektubu okumak istiyorum; 'Kıymetli kızım adaşım Emine. Bu küçük hediyemizle çok sevdiğin derslerine inşallah kaldığın yerden devam edeceksin. Pırıl pırıl gözlerinde baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlayacağız. Çok sevdiğin kitaplarına sarılmaktan, daima okumaktan vazgeçme. Çünkü gerçek güç bilgiden gelen güçtür. Bu gücü kimse senden alamaz. Hayat yolunun sana sunacaklarına hep bu güçle cevap ver. Bu güzel ülke sizlerin çalışmasına ve azmine emanet. Senin bu emaneti sırtlayıp, en ileriye götürmede üstün çaba sarf edenlerden olacağını biliyorum. Rabbim yolunu açık eylesin. Gözlerinden öpüyor, seni sevgiyle kucaklıyorum.' Okuyup, doktor olmak istiyorum. Bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.