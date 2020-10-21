Antalya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin başarısı - Son Dakika

Antalya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması"nda farklı alanlarda 4 birincilik kazanmayı başardı.

"Ekolojiyle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi arasındaki dar geçitte yeşilin maviyi yok etme gücüne bir örnek, okaliptüs" projesiyle Asya Avcı ve Venüs Şekerci, "Hüzün turizminin öğrencilerin vatanseverlik tutumları üzerine etkisi" projesiyle Dilara Tunç ve Aysima Şahin, "Amaca giden her yol değil doğru yol mübahtır" projesiyle Elif Uslu ve Umut Kerem Özen, "Yönlendirilmiş eşkenar üçgenler ile üretilen sayı dizileri" projesiyle Fatma Elçin Kurnaz ve Salih Emre Arıtürk bölge yarışmasında birincilik elde etti.

Dereceye giren öğrenciler projeleriyle gelecek ay Türkiye finallerine katılacak.