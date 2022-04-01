Antalya BİLİMFEST ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

Antalya BİLİMFEST, teknoloji tutkunu ve bilimsel gelişime ilgi duyanları bir araya getirdi.

Kepez Belediyesince Dokumapark'ta dün açılan Antalya BİLİMFEST, ilgi çekti. TÜBİTAK'in iş birliğiyle 12 bin 500 metrekare alana kurulu Antalya Bilim Merkezi ile kapılarını açan bilim festivali, beğeni kazandı.

HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK UZAY, Solo Türk ve Türk Yıldızları, TÜMOSAN gibi Türk sanayisi ile bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kuruluşlar stantlarıyla festival alanında yerini aldı.

Ziyaretçiler, T-129 Atak Taarruz ve Taktik helikopteri, yüzde 100 yerliliğe sahip askeri araç Pusat, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birçok harekatın da kullanılan, en popüler ve en etkili ateş destek muharebe aracı T-155 fırtına obüsü, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen dev boyutlu insansız hava aracı Aksungur, Türkiye'nin silahlı insansız ilk deniz aracı Ulaq ile Kuzgun Tj, Bozdoğan, Gökdoğan, SOM-J ve Türkiye'nin uzaya gönderilen 7. haberleşme uydusu Türksat 4B'yi de yakından görme imkanı buldu.

Antalya BİLİMFEST'te unutulmaz anlar yaşayan çocuklar, ayrıca sergiler, görsel şovlar, atölye çalışmalarıyla eğlendi.

Etkinlik yarın sona erecek.

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