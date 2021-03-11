Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda - Son Dakika

Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda

11.03.2021 14:33

Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda Facebook İstasyon'un uydu merkezlerinden birinin Antalya'da açılması için hazırlıklara başlandı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin: "Antalya'yı bilişim dünyasının buluşma noktası haline getirebiliriz"...

Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda

Facebook İstasyon'un uydu merkezlerinden birinin Antalya'da açılması için hazırlıklara başlandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin:

"Antalya'yı bilişim dünyasının buluşma noktası haline getirebiliriz"

ANTALYA - Antalya İstasyon, Facebook, TOBB, Habitat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve ANSİAD iş birliğiyle açılıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Her yıl on milyonlarca turistin geldiği Antalya'yı bilişim dünyasının buluşma noktası haline getirebiliriz" dedi.

Bugün gerçekleşen bir protokol imza töreniyle, 2019 Eylül ayında Facebook, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası ve Habitat Derneği'nin (Habitat) İstanbul'da faaliyete geçirdikleri topluluk merkezi "Facebook İstasyon"un uydu merkezlerinden birinin Antalya'da açılması için hazırlıklara başlandı. Hem yüz yüze hem de online katılım ile hibrit bir şekilde gerçekleştirilen protokol imza töreni, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Programları Müdürü Ece Başay ile birlikte Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı'nın katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul'daki Facebook İstasyon'dan sonra Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Van, Trabzon, Bursa, Ankara, İzmir ve Çanakkale'de protokolleri imzalanan ve Facebook'un Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen topluluk merkezlerinin sonuncusu olan Antalya İstasyon, Türkiye'deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirmeye ve ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

"Facebook İstasyon'u ülkenin dört bir yanında hayata geçireceğiz"

Facebook Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Azzam Alameddin Antalya'da açılacak topluluk merkeziyle ilgili, "İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları, bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve STK'ların dijital dünyada kendilerini geliştirebilmelerinin ülke ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz 2019 yılının Eylül ayında İstanbul'da açtığımız Türkiye'deki ilk topluluk merkezimiz Facebook İstasyon, bu doğrultuda yaptığımız en büyük yatırımlardan biri. Bugün protokolünü imzaladığımız Antalya uydu merkeziyle, Facebook İstasyon'u ülkenin dört bir yanında hayata geçirme hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Tüm topluluk merkezlerimizde online ihracat, dijital pazarlama, online güvenlik ve dijital iletişim gibi bir dizi farklı konuya odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz" dedi.

"Antalya İstasyon önemli bir iş birliği platformu olacak"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, gelişen teknoloji ile birlikte gelen değişim ve dönüşüm sürecinde 'dijitalleşme' konusuna odaklandıklarını söyleyerek "Antalya İstasyon çıktığımız yolculukta bize katkı verecek önemli bir iş birliği platformu olacak. Bu değerli iş birliğinin bölgemizdeki tüm girişimcilerimiz ve üyelerimiz için katkı yaratacağına inanıyorum. Üretilen değerin yaklaşık dörtte üçü en yüksek performans gösteren 10 şehirde üretiyor. İlk 20 şehir içerisinde de Avrupa'da Londra, Berlin, Paris, Stockholm, Amsterdam, Orta doğudan ise Televiv'i görüyoruz. Elimizde bulunan raporda, Türkiye'den İstanbul'u ise gelişmekte olan ekosistemler başlığı altında 16. Sırada görebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte Antalya'nın bu listede yer almasını ön görüyoruz. Her yıl on milyonlarca turistin geldiği Antalya'yı bilişim dünyasının buluşma noktası haline getirebiliriz" şeklinde konuştu.

Antalya İstasyon, farklı sosyal gruplara ve topluluklara bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan sunarken, aynı zamanda şehirdeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek olmayı hedefliyor.

Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda
Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda
Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda
Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda
Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda

Facebook, Antalya, Türkiye, ANSİAD, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda - Son Dakika Ekonomi


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